5G, un consumatore su tre non ne sente il bisogno in Uk

Un terzo dei consumatori britannici non sente il bisogno del 5G. E’ quanto emerge da un report condotto nel Regno Unito e Stati Uniti dalla società di ricerca CCS Insight sulla percezione e le intenzioni d’acquisto del 5G da parte dei consumatori. In sintesi, se da un lato c’è grande consapevolezza e interesse per il 5G da parte dei consumer, d’altro canto per quanto riguarda vantaggi e nuovi servizi 5G è necessario posizionare meglio la nuova tecnologia per garantirne un rapido decollo.

Secondo CCS Insight, le connessioni globali 5G raggiungeranno quota un miliardo nel 2022, per raddoppiare a 2 miliardi nel 2024 e arrivare a 3 miliardi nel 2025.

Fonte: CCS Insight

5G importante per l’acquisto del prossimo smartphone

La metà del campione intervistato prevede che il 5G giocherà un ruolo importante nella scelta del prossimo smartphone da acquistare e un terzo degli intervistati prevede inoltre che comincerà a usare il 5G entro i prossimi 12 mesi.

Buone notizie queste per operatori di rete e produttori di smartphone, che fanno fatica a creare un clima di entusiasmo in un mercato che si trova di fronte a grossi investimenti infrastrutturali e che stenta a monetizzare come faceva in passato.

5G già conosciuto dai consumer

Ad ogni modo, secondo i risultati dell’indagine il 90% degli intervistati nel Regno Unito aveva già sentito parlare del 5G, una percentuale superiore a quanto rilevato negli Usa. Il che non è poi così strano visto che in Europa le nuove reti sono in via di realizzazione e in molte città le sperimentazioni sono già state avviate.

Ad oggi in Europa ci sono già 17 reti 5G in funzione in Spagna, Regno Unito, Svizzera, Germania, Italia, Romania e Lettonia. Secondo CCS Insight, il numero di connessioni 5G in Europa raggiungerà quota 500 milioni entro il 2025, grazie alla diffusione delle nuove reti e all’abbassamento dei prezzi dei nuovi smartphone compatibili.

Ostacoli

Certo, ci sono ancora diversi ostacoli da superare prima che il 5G raggiunga numeri di massa. In primo luogo, sarà necessario superare le diffidenze dei consumatori, visto che uno su tre nel Regno Unito sostiene di non averne bisogno a fronte di sette su dieci che invece vuole aspettare ancora prima di esprimersi. In altre parole, sette consumatori su dieci vogliono vedere quali sono i veri benefici del 5G prima di usarlo.

Un altro ostacolo per il 5G è l’aumento di prezzo per i pacchetti tariffari dei consumatori, che non vogliono spendere di più per servizi di cui ancora non conoscono i reali benefici.



Fixed Wireless Access

Al di là di questi problemi, che gli operatori e i produttori potranno superare migliorando la comunicazione e abbassando progressivamente i prezzi dei device, resta un altro aspetto emerso dall’indagine: esiste un interesse superiore al previsto per l’utilizzo futuro del 5G per servizi di banda larga residenziale con tecnologia Fixed Wireless Access (FWA). In altre parole, per gli operatori mobili i 5G potrebbe rappresentare una fonte di ricavi anche in chiave di connettività indoor nel segmento consumer. Prezzo e rapidità di installazione sono i fattori trainanti che potrebbero spingere la sottoscrizione di nuovi abbonamenti.

Un altro 10% di intervistati ha detto che un servizio chiavi in mano di gaming potrebbe convincerli a sottoscrivere un abbonamento 5G.