5G, Telefonica lancia la sua rete in Spagna

Obiettivo di Telefonica è la copertura in 5G del 75% della popolazione entro l’anno grazie alla posa di nuovi impianti e all’upgrade di quelli esistenti 4G.

Telefonica ha appena lanciato la sua rete 5G in Spagna, con la promessa di portare il nuovo standard di connessione mobile al 75% della popolazione entro l’anno.

Gli operatori europei stanno cominciando a realizzare le nuove reti 5G in tutto il Vecchio Continente, di pari passo con l’arrivo dei primi modelli di smartphone compatibili per il lancio dei primi servizi consumer.

E Telefonica sta accelerando “la digitalizzazione di piccole e medie imprese, amministrazioni pubbliche e cittadini”, ha detto il presidente Jose Maria Alvarez-Pallete.

Nuovi impianti e ugrade del 4G

La realizzazione della nuova rete da parte di Telefonica avverrà per due vie: in primo luogo, con la realizzazione da zero di nuovi impianti puramente 5G, usando la tecnologia NSA – la prima versione del nuovo standard. Si useranno le frequenze 3.5 Ghz e sono previsti 500 nuovi impianti entro l’anno, lo stesso numero di nuovi impianti che vogliono realizzare Vodafone e Orange.

Copertura 75% popolazione entro l’anno

In secondo luogo, Telefonica sfrutterà l’upgrade in 5G tramite software degli impianti 4G esistenti, un processo che potrebbe riguardare fino a 5mila impianti. In questo modo, la compagnia prevede di coprire il 75% della popolazione entro l’anno.

I primi servizi consumer partiranno di pari passo con l’arrivo sul mercato dei primi smartphone 5G, fra questi l’iPhone 12 è atteso per il quarto trimestre dell’anno. Entro il 2021 è attesa l’attivazione del 5g anche da parte degli altri operatori Movistar, Vodafone e Orange in banda 700 Mhz e 3.5 Ghz.