Test realizzato da WINDTRE Business e ASL Napoli 1 Centro, con la supervisione scientifica dell’Università di Napoli Federico II, durante il concerto di Geolier allo Stadio Maradona con circa 50.000 spettatori provenienti da tutta Italia.

La soluzione basata su 5G Standalone e Network Slicing ha garantito continuità delle comunicazioni voce e dati tra ambulanza e centrale operativa anche in condizioni di elevata congestione della rete.

I risultati confermano l’efficacia del 5G nel supportare servizi sanitari mission-critical, aprendo nuove prospettive per le comunicazioni di emergenza e la sanità digitale.

Una rete 5G dedicata all’emergenza allo stadio Maradona, durante il concerto di Geolier. Il network slicing e le reti 5G standalone cominciano a fare sul serio, dimostrando le loro potenzialità sul campo durante un evento di massa con migliaia di persone connesse contemporaneamente in un breve lasso di tempo.

Un importante passo avanti nell’applicazione delle tecnologie 5G a supporto della sanità e delle comunicazioni di emergenza è stato compiuto da WINDTRE Business, ASL Napoli 1 Centro e Università di Napoli Federico II, che hanno realizzato una sperimentazione sul campo durante il concerto di Geolier allo Stadio Maradona uno degli eventi musicali più partecipati dell’anno.

Il network slicing e il 5G standalone cominciano dunque ad entrare nel vivo, con casi d’uso sempre più diffusi e indicativi delle potenzialità di questa tecnologia che apre la strada a una miriade di applicazioni dedicate.

Sperimentazione chiusa con successo: connesse ambulanze e centrale operativa

L’obiettivo della sperimentazione era valutare la capacità delle comunicazioni di emergenza di mantenere elevati livelli di affidabilità in uno scenario particolarmente sfidante, caratterizzato dalla presenza di circa 50mila spettatori e da un intenso utilizzo della rete mobile. In queste condizioni, assimilabili a quelle che possono verificarsi durante grandi eventi pubblici o situazioni straordinarie, è stata testata una soluzione basata su 5G Standalone e network slicing, sviluppata per garantire la continuità delle comunicazioni tra le ambulanze e la centrale operativa. Il test prevedeva la simulazione di comunicazioni voce e trasmissioni dati tra un mezzo di soccorso e la centrale operativa dell’ASL Napoli 1. I risultati hanno evidenziato la piena continuità dei collegamenti, la stabilità del servizio anche in presenza di elevati livelli di congestione della rete e l’efficacia delle funzionalità del 5G nel supportare applicazioni a elevata criticità operativa.

Validazione sul campo del network slicing

L’attività rappresenta un’importante validazione sul campo delle potenzialità del network slicing, una tecnologia che consente di creare porzioni virtuali dedicate della rete mobile, riservando capacità e priorità ai servizi essenziali. In contesti caratterizzati da un forte affollamento e da volumi di traffico elevati, questa architettura permette di garantire prestazioni affidabili ai servizi di emergenza, contribuendo a rafforzare la resilienza delle comunicazioni sanitarie. La supervisione scientifica dell’Università di Napoli Federico II ha consentito di valutare in modo rigoroso le prestazioni della soluzione in un ambiente reale e particolarmente complesso, fornendo un importante contributo alla ricerca e allo sviluppo di applicazioni innovative per la sanità digitale e la gestione delle emergenze.

Michele Lucantonio (WINDTRE Business): “Confermato ruolo strategico del 5G standalone in ambito sanitario”

“Questa sperimentazione conferma il ruolo strategico del 5G Standalone come abilitatore di servizi innovativi ad elevato valore sociale”, dice Michele Lucantonio, PA & Utilities Direct Sales Director. “I risultati ottenuti dimostrano come il network slicing sia in grado di assicurare continuità e affidabilità alle comunicazioni critiche anche in condizioni di massima congestione della rete, aprendo nuove prospettive per l’evoluzione dei servizi di emergenza e per la digitalizzazione del sistema sanitario”.

Fulvio Paone (Asl Napoli 1 Centro): “Sperimentazione primo passo per comunicazioni più affidabili”

Fulvio Paone, Direttore U.O.C. Informatizzazione e Transizione Digitale della ASL Napoli 1 Centro, ha detto: “La trasformazione digitale della sanità passa anche attraverso tecnologie capaci di supportare i servizi di emergenza nei contesti più complessi. I risultati di questa sperimentazione confermano il valore del 5G e del network slicing nel garantire prestazioni elevate anche in condizioni di forte congestione della rete. La sperimentazione rappresenta un primo passo per rafforzare e rendere sempre più sicure ed affidabili le comunicazioni tra il campo e la centrale operativa, soprattutto in situazioni emergenziali complesse, contribuendo a migliorare il coordinamento dei soccorsi e l’efficacia degli interventi a beneficio dei cittadini.”

Nicola Pasquino (Università Federico II): “Una corsia preferenziale in una autostrada intasata”

“Immaginiamo uno stadio con migliaia di persone connesse nello stesso momento: far passare una comunicazione di emergenza in queste condizioni è come aprire una corsia preferenziale in un’autostrada intasata. È esattamente ciò che consente il network slicing, riservando risorse dedicate ai servizi critici anche sotto carico massimo. La possibilità di misurare in modo rigoroso le prestazioni del 5G Standalone durante un evento reale così sfidante ci ha permesso di validare sul campo l’affidabilità di questa tecnologia a supporto dei soccorsi. Un esempio concreto di come la collaborazione tra università, operatori e istituzioni sanitarie possa tradurre l’innovazione in benefici reali per la sicurezza dei cittadini” ha detto Nicola Pasquino, Professore di Misure Elettriche ed Elettroniche dell’Università di Napoli Federico II.

La sperimentazione conferma come le reti mobili di nuova generazione possano diventare un elemento sempre più centrale nell’evoluzione dei servizi di pubblica utilità, contribuendo a rendere più efficaci, tempestive e affidabili le comunicazioni a supporto della sicurezza dei cittadini e delle attività di soccorso.

Domande Frequenti

Che cos’è il Network Slicing testato da WINDTRE Business a Napoli? È una tecnologia avanzata delle reti 5G Standalone che consente di “affettare” virtualmente la rete mobile, creando corsie preferenziali protette dedicate esclusivamente a servizi essenziali o di emergenza. In questo modo, la linea dei soccorsi non subisce rallentamenti anche se lo stadio è affollato.

Qual è il vantaggio pratico del 5G applicato alle ambulanze? Come confermato dal test con l’ASL Napoli 1 Centro, permette a un’ambulanza di trasmettere in tempo reale e senza alcuna interruzione dati clinici, parametri vitali del paziente e flussi voce verso la centrale operativa, ottimizzando la tempestività dei soccorsi medici prima dell’arrivo in ospedale.

Chi ha certificato la validità scientifica di questa sperimentazione? La supervisione scientifica e la misurazione rigorosa delle prestazioni di rete in tempo reale sono state curate dal team del Professor Nicola Pasquino, docente di Misure Elettriche ed Elettroniche presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

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