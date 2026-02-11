Il Governo britannico vuole la copertura completa in 5G standalone in tutto il paese entro il 2030 e ha avviato una consultazione per capire cosa può fare per semplificare il raggiungimento di questo obiettivo. Nella consultazione c’è spazio per il capitolo sullo spettro radio (in che modo una gestione più dinamica può migliorare il quadro?) ma anche una domanda specifica sulle reti private (si può fare di più per sviluppare questa soluzione wireless destinata alle aziende?).

Quali leve politiche per sbloccare gli investimenti?

Nell’introduzione alla revisione, si legge nel contesto dell’implementazione del 5G: “il governo riconosce che il rapido cambiamento tecnologico, unito alle più ampie pressioni economiche, ha comportato che l’industria si trovasse ad affrontare un contesto di investimenti difficile negli ultimi anni”.

Il Governo è interessato a “leve politiche che potrebbero sbloccare ulteriori investimenti nelle reti mobili” e a “come il governo garantisca che il quadro normativo continui a supportare i propri obiettivi in ​​un mercato in evoluzione”.

5G standalone in Uk disponibile già nell’83% delle abitazioni

Il documento di consultazione completo è lungo. Nella sua prefazione, la Ministra del DSIT, la Baronessa Lloyd, apre con il solito discorso stereotipato sull’importanza delle infrastrutture mobili, prima di andare al dunque. “Oggi, secondo Ofcom, il 5G standalone si estende all’83% delle abitazioni del Regno Unito, nonostante l’implementazione sia iniziata solo nel 2023″, ha detto Lloyd. “Ma c’è ancora molta strada da fare”. Il 17% delle abitazioni, per la precisione.

5G standalone, costi previsti per arrivare al 100% nel 2030 pari a 34 miliardi di sterline

“I costi di implementazione di reti avanzate rimangono elevati: il settore stima che siano necessari fino a 34 miliardi di sterline per l’implementazione del 5G avanzato entro il 2030”, ammette il documento, riconoscendo in modo incoraggiante anche la misura in cui lo Stato contribuisce a tali costi. Tuttavia, torna poi a elencare tutte le misure attive che il governo ha messo in atto per aiutare.

Da una prima revisione del documento sono emersi alcuni interessanti spunti.

La consultazione mira a verificare se le attuali norme sulla neutralità della rete siano ottimali, suggerendo che potrebbero essere allentate.

Afferma inoltre che “il governo non sta prendendo in considerazione alcuna misura che imponga ai fornitori di contenuti di contribuire ai costi di costruzione delle infrastrutture degli operatori, altrimenti noti come ‘addebito’ o ‘equa ripartizione'”.

Chiunque abbia un interesse professionale nel settore della telefonia mobile nel Regno Unito è invitato a esprimere la propria opinione entro la fine del 21 aprile 2026.

Per consultare il documento di revisione clicca qui: Mobile Market Review: call for evidence – GOV.UK

