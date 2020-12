5G Stand Alone, quali utilizzi commerciali? Scarica il white paper

La tecnologia Stand Alone è l’architettura target delle reti di quinta generazione e pone solide basi per la piena realizzazione del valore dell’applicazione 5G. E’ quanto dimostra il nuovo libro bianco sulla distribuzione commerciale di 5G SA pubblicato da ZTE Corporation.

5G Stand Alone: il white paper di ZTE

Il white paper elabora le sfide e le soluzioni di 5G SA, coprendo la copertura senza soluzione di continuità, la coesistenza multi-RAT, lo slicing di rete end-to-end e le applicazioni di rete e servizi 5G business oriented.

In termini di copertura senza soluzione di continuità, tre fattori come i prodotti 5G NR serializzati per la copertura flessibile di tutto lo scenario, la tecnologia di potenziamento dell’uplink, il networking ad alta e bassa frequenza a coordinate sono la chiave per una copertura senza soluzione di continuità a costi contenuti.

Nel frattempo, la rete centrale ad architettura convergente, il BTS dual-mode NSA/SA e il SuperDSS possono raggiungere la coesistenza e l’evoluzione fluida delle reti multi-RAT.

Come funzione critica del 5G, lo slicing di rete è stato realizzato in rete end-to-end e nel sistema di gestione. Alcune tecnologie e prodotti all’avanguardia, come lo slicing End-to-End, lite 5GC, UPF integrato e MEC sono stati introdotti nelle implementazioni di reti private dell’industria e nelle applicazioni di servizio.

Inoltre, il white paper ha introdotto anche alcuni casi di applicazioni 5G orientate al business di successo, ad esempio il controllo remoto 5G di Tianjin smart port di gru da banchina e la fabbrica intelligente ZTE Nanjing smart factory, in cui le apparecchiature 5G di ZTE sono prodotte in modo efficiente con la rete 5G.

In aggiunta, libro bianco prevede che la rete 5G basata su 3GPP R16 sarà messa in uso commerciale nel 2022 per esplorare ulteriormente i valori delle applicazioni 5G.

