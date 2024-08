Il mercato globale delle private network 5G è visto in crescita costante nei prossimi anni. Secondo stime di ResearchAndMarkets.com gli investimenti cresceranno ad una media annua del 42% nel periodo 2024-2027 per raggiungere quota 3,5 miliardi di dollari fra tre anni.

Le reti private 5G sono state identificate come fattori chiave per migliorare l’efficienza operativa in vari settori verticali. Si prevedono in questo senso notevoli guadagni di produttività ed efficienza a seguito dell’implementazione di reti 5G private da una moltitudine di settori. Ad esempio, i processi di produzione hanno segnalato miglioramenti di produttività ed efficienza dal 20 al 90%. Allo stesso tempo, strutture come i terminal intermodali hanno osservato riduzioni dei costi fino al 40%.

L’avanzamento della tecnologia 5G

Il prossimo passo evolutivo nella tecnologia 5G, noto come 5G Advanced, è in fase di sperimentazione su reti private per ottenere efficienze ancora maggiori. Si prevede che le funzionalità avanzate di questa tecnologia aiuteranno le industrie ad affrontare scenari di controllo complessi e sensibili al fattore tempo e ad attenuare i potenziali tempi di inattività operativi.

Affrontare le sfide geopolitiche

Alle prese con le tensioni commerciali globali e le restrizioni sui fornitori di apparecchiature per le telecomunicazioni, le reti 5G private vengono sempre più sfruttate per valutare le soluzioni e i sistemi di infrastruttura di rete prodotti a livello nazionale. Questi ambienti di test controllati consentono una valutazione approfondita prima di potenziali implementazioni su larga scala o cambi di fornitore, garantendo una transizione sicura e ininterrotta alla tecnologia 5G.

La liberalizzazione dello spettro alimenta la crescita

Le iniziative di liberalizzazione dello spettro, in particolare le licenze per lo spettro condiviso e locale, sono state determinanti nell’accelerare l’adozione di reti 5G private. Gli enti normativi di diverse nazioni stanno concedendo l’accesso allo spettro condiviso e locale, potenziando così diverse applicazioni industriali.

Il predominio continuo degli operatori mobili

Nonostante l’emergere di provider di reti specializzati e nuovi modelli di licenza dello spettro, gli operatori di telefonia mobile nazionali mantengono una quota di mercato significativa, sostenuta dalle loro vaste partecipazioni in spettro concesso in licenza e dalla competenza cellulare. Il loro coinvolgimento in un’ampia gamma di progetti 5G privati ​​sottolinea la rilevanza duratura di questi attori affermati all’interno del settore in rapida crescita.

Uno sguardo al futuro

La traiettoria di crescita delle reti 5G private appare solida, con il mercato sul punto di espandersi in una gamma di verticali nuovi ed esistenti che cercano soluzioni di connettività avanzate. La natura lungimirante della tecnologia di rete 5G privata la posiziona per svolgere un ruolo critico nel prossimo decennio di progresso industriale e applicazioni mission-critical.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz