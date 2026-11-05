SpaceX, l’operatore spaziale di Elon Musk, ha scelto le piattaforme di Qualcomm per lo sviluppo della sua rete di accesso radio (RAN) 5G terrestre. Il vero obiettivo è realizzare una rete 6G nativa per sosptenere il crescente traffico generato dall'AI e dalle macchine connesse.

Nel quadro della sua offensiva nel mercato Usa del mobile, volta a trasformare Starlink Mobile in un grande operatore su scala nazionale basato su infrastrutture proprietarie, SpaceX, l’operatore spaziale di Elon Musk, ha scelto le piattaforme “Dragonwing Cellular Infrastructure” di Qualcomm per lo sviluppo della propria rete di accesso radio (RAN) 5G terrestre.

Negli ultimi mesi, SpaceX ha compiuto diversi passi — tra cui l’acquisizione di licenze in banda 800 MHz per lo spettro radio — che chiariscono le sue ambizioni per Starlink Mobile: passare dall’attuale ruolo di semplice fornitore all’ingrosso di connettività “direct-to-device” (D2D) tramite la propria costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO), a quello di concorrente diretto di operatori come AT&T, T-Mobile US e Verizon nell’arena del mobile.

Obiettivo rete 6G nativa per l’AI delle macchine (e non degli uomini)

L’accordo prevede l’adozione delle piattaforme QRU100 e QDU100 di Qualcomm, insieme al relativo software di “Layer 1”, per realizzare una rete che — come sottolineato da Qualcomm nell’annuncio — “combina tecnologie radio massive MIMO ad alta capacità e soluzioni di elaborazione in banda base ad alta efficienza energetica, consentendo l’implementazione su larga scala di stazioni base cellulari”.

Il fornitore ha inoltre aggiunto che “questa collaborazione rappresenta un passo commerciale concreto verso la visione più ampia, condivisa da SpaceX e Qualcomm Technologies, di un’infrastruttura 6G nativa per l’intelligenza artificiale”.

Tecnologia end-to-end per stazioni radio base

Michael Nicolls, Senior VP di Starlink, ha detto: “Non dovremmo vivere in un’epoca in cui le telefonate si interrompono ancora, che ci si trovi a casa o in movimento. Starlink sta costruendo la prima rete integrata, satellitare e terrestre, su scala nazionale, capace di mantenere le persone connesse ovunque si trovino. Siamo entusiasti di collaborare con Qualcomm Technologies e di sfruttare la loro esperienza nel settore e le loro piattaforme per accelerare lo sviluppo della nostra architettura end-to-end per le stazioni base”.

6G AI nativo

Durga Malladi, EVP & GM per la pianificazione tecnologica, le soluzioni edge e i data center presso Qualcomm Technologies, ha aggiunto: “La realizzazione di una rete a copertura nazionale richiede prestazioni elevate ed efficienza energetica in ogni sito. Le piattaforme per infrastrutture cellulari Dragonwing integrano tecnologie avanzate come il massive MIMO, sistemi di elaborazione progettati ad hoc e software di livello 1 (Layer 1) di qualità commerciale, supportando Starlink nello sviluppo di una rete nazionale dalle prestazioni eccezionali. Insieme a SpaceX, stiamo costruendo negli Stati Uniti un’infrastruttura cellulare all’avanguardia a livello mondiale, facendo progredire il 5G oggi e ponendo, al contempo, le basi per il 6G ‘AI-native’ nei prossimi anni”.

In ballo l’utilizzo delle torri di Crown Castle

La notizia giunge a poche settimane da alcune indiscrezioni secondo cui SpaceX avrebbe avviato colloqui per utilizzare le infrastrutture di torri di Crown Castle negli Stati Uniti, e a pochi giorni da altre voci che suggeriscono come SpaceX stia valutando il ruolo che Boost Mobile, di proprietà di EchoStar, potrebbe svolgere nell’accelerare i suoi piani nel settore della telefonia mobile.

Niente fornitori tradizionali

Nella industry c’è chi nota il salto a pié pari da parte di Musk dei fornitori tradizionali di apparecchiature di rete, in particolare Nokia ed Ericsson. Il magnate sarà in grado di produrre internamente le tecnologie radio necessarie per migliaia di siti mobili. Un altro aspetto che merge dai commenti all’annuncio dell’accordo con Qualcomm è il fatto che il vero obiettivo di Musk non è competere con gli altri operatori, ma predisporre una rete proprietaria in grado di veicolare i dati prodotti dall’AI e da un mondo dove le macchine saranno predominanti. In un futuro prossimo, fra droni e AI, macchine connesse e auto connesse (leggi Tesla fra gli altri) il traffico dati sarà sempre più gestito in proporzione da macchine e sistemi IoT e non soltanto dal traffico umano tramite smartphone. Il vero obiettivo di Musk sarebbe dunque controllare questo traffico e non entrare nell’agone per il controllo delle sim dei clienti finali umani. Che poi è il business delle telco tradizionali.

Il vero obiettivo

Musk, quindi, non starebbe puntando a creare un quarto operatore di telefonia mobile negli Stati Uniti. Ma si starebbe concentrando sulla costruzione di una infrastruttura su cui opera l’intelligenza artificiale fisica. Si sta di fatto attrezzando per sostenere con una rete proprietaria il traffico dati delle macchine connesse, integrando la sua rete satellitare esistente con una rete nativamente 6G.

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