L’Europa indietro nella corsa al 5G

A cinque anni dal lancio, la diffusione del 5G in Europa è ancora limitata: soltanto il 30% delle connessioni mobili utilizza questa tecnologia, un dato nettamente inferiore rispetto a Nord America e Asia, dove si supera già il 50%. Il tema è stato al centro del Mobile World Congress di Barcellona, dove gli operatori e i produttori hanno ribadito la necessità di accelerare per non perdere competitività.

Le cause del ritardo

Gli esperti individuano diverse cause per la lenta adozione del 5G in Europa:

Scarsa redditività del settore : gli operatori hanno investito molto, ma i ritorni economici non sono stati immediati.

: gli operatori hanno investito molto, ma i ritorni economici non sono stati immediati. Mercato frammentato : la regolamentazione diversa tra i vari Paesi rende difficile un’implementazione uniforme.

: la regolamentazione diversa tra i vari Paesi rende difficile un’implementazione uniforme. Vincoli di sicurezza e sovranità : limitazioni imposte ad aziende cinesi come Huawei e ZTE hanno rallentato il deployment della rete.

: limitazioni imposte ad aziende cinesi come Huawei e ZTE hanno rallentato il deployment della rete. Bassa domanda da parte dei consumatori: il 4G soddisfa ancora gran parte delle esigenze, e la migrazione al 5G è percepita come poco vantaggiosa.

La speranza del “vero” 5G

Una possibile svolta potrebbe arrivare con la diffusione del 5G standalone, una versione più avanzata che funziona su una rete interamente 5G e permette prestazioni migliori. Questa tecnologia potrebbe attrarre in particolare le imprese, facilitando lo sviluppo di reti private su misura per esigenze specifiche.

Prospettive future

Secondo le stime della GSMA, il 5G diventerà la tecnologia dominante in Europa soltanto a partire dal 2026. Gli operatori, nel frattempo, stanno cercando strategie per convincere sia il pubblico che le aziende a compiere il salto tecnologico.

📊 Tabella riassuntiva

Aspetto Situazione attuale Ostacoli principali Prospettive future Diffusione del 5G in Europa 30% delle connessioni mobili Bassa redditività, mercato frammentato, regolamentazioni restrittive Maggior adozione prevista dal 2026 Diffusione in Nord America e Asia Oltre il 50% Minori barriere regolatorie, maggiore domanda Continua espansione Domanda dei consumatori Ancora limitata 4G soddisfacente, costi elevati Necessaria maggiore comunicazione sui benefici Evoluzione tecnologica 5G “non standalone” prevalente Transizione lenta al 5G completo La 5G standalone potrebbe rilanciare il settore

Diffusione del 5G in Italia: tra copertura estesa e sfide tecnologiche

In Italia, la diffusione del 5G ha raggiunto livelli significativi, con una copertura che, secondo diverse fonti, varia tra il 96% e il 99,7% della popolazione.

Questo risultato colloca il Paese ai vertici in Europa per estensione della rete 5G. Tuttavia, è importante sottolineare che gran parte di questa copertura è ottenuta attraverso il Dynamic Spectrum Sharing (DSS), una tecnologia che consente l’utilizzo delle frequenze 4G per fornire servizi 5G.

5G Non Standalone (NSA) e Standalone (SA)

Il 5G attualmente diffuso in Italia è principalmente di tipo Non Standalone (NSA), che si appoggia alle infrastrutture 4G esistenti. Secondo dati del 2023, la copertura 5G SA era al 7,3%, posizionando l’Italia tra gli ultimi Paesi in Europa per questa tipologia di rete.

La transizione verso il 5G Standalone (SA), che opera su una rete core completamente 5G e offre prestazioni superiori, è ancora in fase iniziale. Nel 2023, la diffusione del 5G SA ha registrato una crescita, con 47 operatori a livello globale che hanno adottato questa tecnologia, ma l’Italia è ancora in fase di sviluppo in questo ambito.

Prospettive future

Per colmare il divario tecnologico e sfruttare appieno le potenzialità del 5G, l’Italia dovrà accelerare l’implementazione delle reti Standalone, superando le attuali limitazioni infrastrutturali e normative. Questo passaggio è fondamentale per garantire servizi avanzati e competitività nel contesto europeo e globale.

📊 Tabella riassuntiva sulla diffusione del 5G in Italia

Aspetto Situazione attuale Note Copertura 5G totale 96% – 99,7% della popolazione Elevata copertura grazie al DSS 5G Non Standalone (NSA) 7,3% nel 2021 Bassa diffusione rispetto ad altri Paesi europei 5G Standalone (SA) In fase iniziale Necessaria per sfruttare appieno le potenzialità del 5G

