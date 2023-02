5G, soltanto il 21% dei consumatori italiani lo usa (Scarica Report)

Soltanto il 21,4% degli intervistati utilizza una connessione mobile 5G. E’ quanto emerge dall’indagine ad hoc su un campione di 6mila persone realizzata da dalle Associazioni dei consumatori (Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Cittadinanzattiva, Federconsumatori e Udicon) con il sostegno non condizionante di WINDTRE e presentata oggi a Roma presso l’Associazione Civita.

Scarica il Report 5G e cultura digitale

Si nota un maggior utilizzo della connessione nei più giovani

Graf1.jpg

La classe d’età che non appartiene alle generazioni dei “nativi digitali” (44-58) ha un approccio ambivalente verso le grandi innovazioni tecnologiche. Da un lato, vuole acquisire familiarità con i dispositivi tecnologici, dall’altro, rimane prudente sulle conseguenze e gli ipotetici effetti dannosi che lo sviluppo della tecnologia potrebbe comportare alla salute.

Il 54% di chi non utilizza il 5G dichiara di non aver ancora un cellulare idoneo alla tecnologia, mentre il 18% non ne conosce i vantaggi o non gli interessa conoscerli.

Il 32,5% non usa ancora il 5G e dichiara di non essere intenzionato a passare al nuovo sistema, mentre il 49,5% afferma che lo farà nel lungo periodo, perché vuole acquisire maggiori informazioni e verificare gli sviluppi futuri della tecnologia.

Oltre la metà (56%) ne ha una conoscenza minima o nulla.

Nell’82,5% c’è il desiderio di ricevere informazioni più concrete, affidabili e dettagliate sul 5G, soprattutto in relazione alla salute, alla cyber security e alla privacy.

Circa il 60% ritiene che tali informazioni dovrebbero provenire dalle Associazioni dei consumatori.

