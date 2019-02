5G, Sergio Mattarella in Svezia visita Ericsson e Open Fiber

Il Presidente della Repubblica è in Svezia su invito di Sua Maestà Re Carlo XVI Gustavo, per un Viaggio di Stato che si snoda attorno ai temi della ricerca, innovazione tecnologica e sostenibilità.

Nell’anno in cui Ericsson celebra 100 anni di presenza in Italia, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto visita alla sede centrale dell’azienda a Stoccolma. Accompagnato da Re Carlo XVI Gustavo e dalla Regina Silvia, il Presidente della Repubblica è stato accolto presso l’Ericsson Studio da Ronnie Leten, Chairman di Ericsson, Ulf Pehrsson, Vice President Government & Industry Relations e Federico Rigoni, Amministratore Delegato di Ericsson in Italia.

La visita è stata occasione per passare in rassegna alcuni momenti salienti della storia dell’azienda in Italia, durante la quale Ericsson ha contribuito alla diffusione capillare delle infrastrutture di rete, fisse e mobili, nel nostro Paese, partecipando così a un cambiamento sociale e culturale che ha consentito agli italiani di comunicare in modi sempre più efficienti e moderni.

Al Presidente della Repubblica Italiana è stata presentata la tecnologia 5G e i suoi vantaggi e fatto provare alcune applicazioni concrete nel settore dell’automotive e della la realtà virtuale, oggi oggetto di sperimentazione anche in Italia. Durante la visita è stato ricordato il ruolo di precursore dell’azienda nel nostro Paese grazie all’iniziativa ”5G for Italy”, avviata nel 2016, e alle sperimentazioni in corso nelle città di Torino, Roma, Genova e Livorno ed in varie realtà in Toscana. Tutto questo è reso possibile grazie agli investimenti e alla presenza capillare di Ericsson in Italia, oggi con circa 3000 professionisti e 3 centri di ricerca e sviluppo che lavorano su tecnologie all’avanguardia, capaci di generare oltre 600 brevetti negli ultimi 18 anni.

Oltre la sua visita nella sede Ericsson il Presidente della Repubblica nell’ambito della visita di Stato, ha incontrato una delegazione di Open Fiber, composta da Simone Bonannini, Direttore Marketing e Commerciale, e Domenico Angotti, Responsabile Ingegneria di Rete,

Il Presidente Mattarella, nel corso delle dichiarazioni rilasciate alla stampa a Stoccolma, ha sottolineato come sia necessario che: “la collaborazione tra i nostri Paesi si sviluppi ulteriormente nel settore dell’avanzamento tecnologico, dell’applicazione avanzata delle nuove risorse che la scienza consente anche all’attività imprenditoriale”.

Open Fiber raccoglie l’auspicio del Presidente e si pone come facilitatore del dialogo in ambito tecnologico tra i due paesi in linea con il Memorandum of Understanding (“MoU”) sottoscritto in data 28 febbraio 2018 nel quale sono stati definiti i termini e le condizioni per l’avvio di una partnership industriale strategica con Business Sweden, l’organizzazione pubblico-privata svedese – compartecipata dal Governo e dal consorzio di aziende Swedish Association of Enterprises – che nasce con l’obiettivo di condividere le esperienze e migliori pratiche nel settore FTTH e cogliere le opportunità a livello mondiale per raggiungere gli obiettivi fissati dalle Agende Digitali nei due paesi e dare continuità al progetto di trasformazione digitale.