Gli utenti del 5G cresceranno progressivamente e molto rapidamente, ma tutto dipenderà dai tempi relativi all’attivazione delle prime reti commerciali. Un passo già avvenuto in diverse città del mondo, come in Corea del Sud, che viaggia verso il traguardo dei 5 milioni di utenti del nuovo standard delle telecomunicazioni mobili entro la fine di dicembre (secondo le attese dei tre principali operatori nazionali SK Telecom, KT e LG Uplus).

Ad oggi, stando ai nuovi dati diffusi da Ovum, gli utenti di rete 5G dovrebbero aggirarsi attorno ai 12,9 milioni in tutto il mondo, con una crescita rapidissima rispetto ai 4 milioni stimati a fine terzo trimestre 2019, con un incremento straordinario del 225%.

Ma non basta, perché la crescita annua sarà ancora più decisa da qui al 2023, quando si potrebbero raggiungere gli 1,3 miliardi di utenti mondiali della rete 5G.

Un traguardo notevole da raggiungere, ma possibile, come detto, grazie all’aumento delle reti commerciali attive a cui i consumatori possono connettersi e certamente grazie all’arrivo di tanti nuovi smartphone abilitati al nuovo standard. Se oggi abbiamo circa 50 reti commerciali attivate, a livello mondiale, a fine dicembre si arriverà a 67.

Nel frattempo, continua a crescere anche il 4G Lte, che nel terzo trimestre dell’anno in corso ha aggiunto altre 250 milioni di connessioni, secondo il Report, per un totale complessivo di circa 5 miliardi di “connections worldwide” (un miliardo in più solo durante tutto il 2019).

Tornando al 5G, il traffico dati raddoppierà nei prossimi anni, passando dai 6,8 GB del 2018 ai 15 GB attesi nel 2024, secondo valutazioni di Research And Markets.

Allungando lo sguardo, potrebbero arrivare a 2,6 miliardi gli abbonati 5G entro il 2025 a livello globale e per allora il nuovo standard avrà raggiunto una copertura del 65% della popolazione e gestirà il 45% di tutti i dati mobilità, stando alle previsioni del Mobility Report di Ericsson, secondo cui il traffico medio per smartphone fra sei anni passerà dagli attuali 7,2 GB a 24 GB, un incremento dovuto in parte a nuovi comportamenti degli utenti, come la fruizione massiccia di streaming e realtà virtuale.