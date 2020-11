5G, reti private fra rischi e opportunità per le Telco. Scarica il report

Le reti private 5G ed Lte rappresentano una nuova possibilità di business, ma anche un grosso rischio per gli operatori Tlc che finora sono sempre stati abituati ad avere, per così dire, una corsia preferenziale nella gestione dello spettro radio.

Ma ora, con l’avvento delle cosiddette private networks, le cose sono destinate a cambiare.

Le reti private 5G promettono di fornire servizi wireless affidabili e sicuri, in grado di rispondere ad esigenze mission e business critical sempre più centrali per le aziende che stanno affrontando il delicato processo di trasformazione digitale nel segmento industriale. Ed è proprio questo il tema di un’approfondita analisi pubblicata in un report ad hoc dalla società di analisi Analysys Mason, intitolato Mobile network operators have an opportunity in the 5G/LTE private network market.

Reti private Lte e 5G: quali benefici per gli utenti industriali

Una rete privata utilizza un’infrastruttura di rete localizzata (come un punto di accesso da small cell) per fornire copertura e connettività ad uso privato. Funziona in tutto e per tutto come una rete cellulare pubblica, ma su scala ridotta usando spettro licenziato, senza licenza o condiviso.

Alcune autorità hanno riservato lo spettro a servizi localizzati per abilitare ulteriormente le reti private, mentre altre hanno promosso il leasing dello spettro e hanno reso disponibili per lo sharing altre bande di frequenza non adibite al mobile. Ad esempio, il regolatore in Germania ha assegnato 100 MHz di spettro nella banda 3,5 GHz per servizi localizzati, mentre il regolatore nel Regno Unito ha promosso la condivisione dello spettro mettendolo a disposizione nella banda 3,8-4,2 GHz, parte della banda 1800 MHz e parte della banda 2300MHz su base condivisa per uso localizzato.

Le reti private (che a volte sono assimilate alle reti di un campus) possono fornire diversi servizi potenziali agli utenti industriali in termini di efficienza e di sicurezza, a seconda delle richieste e dall’architettura utilizzata.

Vantaggi potenziali delle reti private

Source: Analysys Mason, 2020

Interesse delle grandi aziende

Aziende come Bosch, Daimler e Siemens sostengono che le elevate prestazioni, la bassa latenza, l’affidabilità e la sicurezza delle reti private consentono di affrontare tutta una serie di nuovi casi d’uso, il che a sua volta consente alle industrie di attingere ad applicazioni aziendali e mission-critical che altrimenti non sarebbero state realizzabili. Alcune di queste applicazioni sono comuni alle industrie di diversi paesi.

In Italia, l’uso privato dei network sarebbe potenzialmente interessante invece soprattutto per il segmento delle Pmi che potrebbero così risolvere l’annoso problema del digital divide e dell’assenza di copertura ultrabroadband con reti ad altissime prestazioni per di più autogestite.

Esempi di applicazioni mission e business critical resi possibili dalle reti private

Fonte Analysis Mason, 2020

Diverse aziende di fama mondiale hanno iniziato a utilizzare reti private, in particolare quelle negli Stati Uniti, in Germania, Finlandia e Giappone. Alcuni fornitori e aziende stanno collaborando con operatori per fornire reti LTE e 5G private al settore industriale, mentre altri lavorano in modo indipendente

Esempi di imprese che lavorano (con e senza operatori) per sviluppare reti private

Alcune osservazioni di mercato indicano che c’è una certa domanda per le reti private

Ci sono già stati oltre un centinaio di annunci di lanci di reti private LTE / 5G. Le prime osservazioni di mercato suggeriscono che vi è un appetito per le reti private tra le imprese, in particolare quelle in settori come la produzione, i trasporti, l’estrazione mineraria, il settore pubblico e le utility. In effetti, queste industrie rappresentano quasi il 90% di tutte le reti private annunciate pubblicamente in tutto il mondo (Figura 4). Inoltre, il 16% delle reti già annunciate sarà guidato da operatori (Figura 5).

Reti private Lte/5G annunciate suddivise per settore

Source: Analysys Mason, 2020

Reti private Lte e 5G per tipo di azienda che le gestisce

Source Analysis Mason, 2020

Gli operatori devono utilizzare i loro team commerciali dedicati e la conoscenza del settore per offrire soluzioni di rete privata competitive

Gli utenti industriali e le grandi imprese sono interessati a investire nelle proprie reti private per avere il controllo sulla propria infrastruttura. Insieme alla capacità dei vendor tecnologici di aiutarli a creare le proprie reti LTE e 5G private, tutto ciò potrebbe potenzialmente rimuovere del tutto gli operatori dall’equazione. In altri termini, le reti private rappresentano in grosso rischio per gli operatori di diventare superflui sul fronte della gestione dei network, che fino ad oggi era una loro prerogativa indiscussa.

E’ pur vero che le aziende possono ancora scegliere di affidarsi alla collaborazione degli operatori di reti mobili per costruire le loro reti private, ma allo stesso modo è vero anche che possono invece decidere di affidarsi direttamente a fornitori di infrastrutture, fornitori di small cells o system integrator specializzati. Gli operatori devono quindi essere in grado di fornire agli utenti industriali una proposta competitiva e attraente per continuare ad essere presi in considerazione.

I quattro vantaggi delle Telco

I quattro principali attributi che danno agli operatori un vantaggio competitivo e consentono loro di attingere a questo mercato sono i seguenti.

La capacità di utilizzare lo spettro con licenza. Lo spettro con licenza dell’operatore è disponibile ed è improbabile che subisca interferenze. Questo è attualmente il più grande vantaggio degli operatori perché le opzioni di spettro senza licenza e/o con licenza aziendale non sono ancora diventate disponibili per le reti private nella maggior parte dei paesi.

Benefici per le imprese

Per sfruttare al meglio questi vantaggi, gli operatori dovranno sviluppare soluzioni di rete privata che soddisfino le esigenze aziendali di una serie di caratteristiche di rete (come sicurezza, SLA e flessibilità), bilanciando anche i costi ei benefici dal punto di vista dell’impresa. Se la proprietà e la gestione delle reti private vengono esternalizzate agli operatori, le imprese possono concentrarsi interamente sulle loro competenze chiave.

Per essere in grado di cogliere questa opportunità, gli operatori devono avviare ed eseguire ricerche e completare lo sviluppo tecnico, architettonico e del prodotto. È fondamentale che gli operatori sfruttino efficacemente le risorse e il know-how per attingere a questo mercato; per fare ciò, potrebbe essere necessario implementare team commerciali dedicati con una significativa conoscenza del settore delle ultime tecnologie e casi d’uso, sia da un punto di vista tecnico che finanziario. Ciò consentirà in definitiva agli operatori di sviluppare soluzioni di rete privata aziendale interessanti, garantendo loro un posto nell’ecosistema.

