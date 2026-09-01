Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la gara per l'assegnazione della banda 26 Ghz per FWA e applicazioni 5G, fra cui reti private e Verticals. Ma gli operatori non cederanno il controllo dello spettro ai privati.

Il MIMIT ha appena pubblicato il bando per l’assegnazione della banda 26 Ghz (parte bassa), che sarà destinata allo sviluppo di servizi FWA e 5G. Una nuova porzione di spettro che servirà sicuramente alla diffusione dell’FWA e al lancio di servizi wireless IoT, con particolare attenzione ad applicazioni in ambito di smart factory.

Ma l’uso delle frequenze da parte delle non telco è ancora lontano nel nostro paese.

Scarsa presenza di Verticali in Italia

“La maggior parte dei rispondenti” in sede di consultazione, si legge nella delibera dell’Agcom, “non ha accolto in maniera favorevole l’orientamento dell’Autorità in merito alla possibilità per le imprese dei settori verticali di accedere direttamente allo spettro all’interno del proprio fondo, su base non interferenziale e senza diritto di protezione, in caso di mancato accordo sull’accesso. In particolare, ciò è stato considerato rischioso, ritenendo quindi preferibile mantenere la gestione della risorsa frequenziale esclusivamente in capo agli aggiudicatari della stessa, anche al fine di non introdurre costi per soddisfare richieste che appaiono solo ipotetiche, considerata la scarsa presenza di verticali in Italia”.

Le frequenze restano in capo agli operatori

Pertanto, dalla consultazione è emersa “la preferenza per un approccio più tradizionale, per cui le frequenze debbano essere gestite esclusivamente dagli operatori autorizzati a seguito delle procedure di assegnazione definite dall’Autorità, e i vertical possano acquistare capacità wholesale dagli operatori autorizzati. Secondo alcuni rispondenti, infatti, tali operatori sono gli unici a disporre delle informazioni utili al coordinamento frequenziale, e peraltro negli anni hanno affrontato investimenti considerevoli per aggiudicarsi le frequenze messe a gara”.

Banda 3.8-4.2 Ghz dedicata ai Verticals?

A tal riguardo, e per quanto attiene esclusivamente all’ambito del presente provvedimento, “si reputano inoltre ragionevoli le argomentazioni diffusamente espresse nell’ambito della consultazione a sostegno della tesi per cui nella banda 26 GHz bassa non sarebbe necessario prevedere l’uso dello spettro autonomamente da parte delle imprese dei settori verticali, anche se solo in aree circoscritte, ritenendo che il modello di gestione attuale delle frequenze in capo ai soli operatori di rete sia stato finora vantaggioso e abbia assicurato una gestione efficiente e priva di interferenze dello spettro radio”.

Prospettive della banda 3.8-4.2 Ghz

“In particolare, alla luce di quanto emerso in consultazione appare necessario svolgere ulteriori approfondimenti e confronti con il mercato sulla tematica in questione, al fine di valutare con maggiore dettaglio il rapporto costi-benefici dell’eventuale cambio di paradigma, tenuto anche conto che sta per essere armonizzata nell’Unione la banda 3.8-4.2 GHz appositamente studiata per l’impiego da parte di applicazioni a bassa potenza che potrebbero essere funzionali in particolare alle esigenze dei vertical”.

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