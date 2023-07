5G, Reti private crescita globale sostenuta ma più lenta del previsto

Crescita sostenuta ma più lenta del previsto per le reti private Lte e 5G nei prossimi anni, secondo stime di IDC. La società di analisi prevede che i ricavi globali complessivi per le infrastrutture di reti private Lte/5G raggiungeranno quota 5,2 miliardi di dollari nel 2027, con una crescita media annua del 21% nel periodo 2023-2027. Il giro d’affari complessivo nel 2022 si è fermato a 1,9 miliardi.

Secondo gli analisti di IDC, il mercato delle reti cellulari private continua ad essere promettente, poiché sia LTE che 5G vengono implementati per affrontare le sfide aziendali e industriali. In particolare, LTE resta un contributo chiave nei settori delle utility e minerario per fornire copertura mobile su reti di grandi dimensioni. Allo stesso tempo, il 5G sta iniziando a vedere “più trazione” all’interno di settori verticali, come la produzione, lo stoccaggio e la logistica, che dovrebbero essere le principali forze trainanti dietro la maggior parte della crescita nel periodo fino al 2027.