La nostra giornata in pillole. Cresce la preoccupazione per la bocciatura dell’emendamento al Dl Semplificazioni, che doveva alzare il tetto ai limiti di emissione elettromagnetica del 5G. Il rischio saturazione della rete si fa concreto.

Il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, torna poi sulla questione dell’euro digitale, annunciando la piena collaborazione con la BCE per una valida soluzione: “da affiancare agli strumenti di pagamento pubblici e privati già esistenti e in via di definizione”.

Sul caso dello spyware Pegasus abbiamo infine chiesto a Edoardo Limone, Specialista ICT e Cyber Security Expert, in cosa consiste e come funziona questo nuovo attacco informatico su scala globale.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it

5G, reti mobili a rischio saturazione dopo lo stop all’innalzamento dei limiti elettromagnetici?

di Paolo Anastasio

Non passa l’emendamento al Dl Semplificazioni per alzare il tetto ai limiti di emissione elettromagnetica.

Banca d’Italia, Visco: “Fortemente impegnati con la BCE per l’euro digitale”

di Flavio Fabbri

Piena collaborazione di Bankitalia con Francoforte per l’implementazione del progetto euro digitale.

Pegasus. Edoardo Limone: “Spyware per la sorveglianza continua e l’esfiltrazione di dati”

di Flavio Fabbri

Abbiamo chiesto ad Edoardo Limone, Specialista ICT e Cyber Security Expert, di spiegarci nel dettaglio che cos’è e come funziona questo temibile spyware.

Al via il gruppo di lavoro per definire la Strategia Nazionale sull’IA

di Alessio Frugiuele

Il Gruppo di Lavoro, costituito da cinque esperte e quattro esperti, avrà una funzione consultiva e sottoporrà la strategia ai tre Ministri competenti.

Green pass, Fedriga (Regioni): “Utile per la ripresa di grandi eventi e congressi”

di Flavio Fabbri

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso alcune proposte per un utilizzo condiviso del Green pass a livello locale.

Marinella Soldi Presidente e da oggi il cda Rai ha pieni poteri

di Angelo Zaccone Teodosi

Consenso diffuso e trasversale, soltanto Fratelli d’Italia protesta, inascoltata. Riflettori puntati sulla prima riunione del nuovo consiglio di oggi.

Cloud, per il 67% degli esperti cyber l’errata configurazione è la vera minaccia di sicurezza.

di Redazione

Non sono gli hacker ad essere in cima alla lista delle minacce alla sicurezza del cloud, ma l’errata configurazione.

Semiconduttori, Cloud ed Edge Computing. La nuova prospettiva di sviluppo dell’Europa

di Davide Maniscalco

L’Alleanza industriale sui processori e le tecnologie dei semiconduttori sarà uno strumento chiave per ulteriori progressi industriali nell’UE.

Spyware e intercettazioni: il precedente italiano con Exodus

di Piermario Boccellato

Lo spyware Pegasus, per alcuni aspetti, ricorda Exodus, un malware tutto italiano che ha rubato informazioni a più di 1000 utenti, in Italia.

Democrazia Futura. L’Uomo del Grande Teatro, Giorgio Strehler

di Italo Moscati

Cent’anni fa nasceva a Trieste il fondatore del Piccolo Teatro.

Il diritto penale dell’informatica: legge giudice e società

di Redazione

Il nuovo libro di Paolo Galdieri, Avvocato del Foro di Roma e Dottore di ricerca in Informatica giuridica e Diritto dell’informatica…

«Il Cloud, la PA e l’Europa», rivedi l’intervista a Franco Pizzetti (LUISS)

https://www.youtube.com/watch?v=IURoVE2ZyJc



