5G RAN, la carenza di chip pesa sul mercato ma non lo fa deragliare

Il mercato globale delle apparecchiature di rete RAN (Radio access network) è stato colpito dalla carenza di chip per la produzione e la fornitura di reti, ma non è “deragliato”. Lo rende noto la società di ricerca Dell’Oro. “Il mercato RAN resta in carreggiata per il quarto anno consecutivo di crescita robusta, sostenuto da una sana domanda di connettività”, secondo gli analisti di Dell’Oro Group. “Nel contempo, i confronti più impegnativi combinati con l’aumento dei rischi che circondano la catena di approvvigionamento peseranno sul mercato nel 2022″, si legge. In precedenza, il mercato nel 2020 era stato stimato a 35 miliardi di dollari nel 2020, e anche con i problemi attuali di approvigionamento, si prevede una crescita a doppia cifra anche nel 2021, per un valore complessivo di 38,5 miliardi di dollari. Tuttavia, per quanto riguarda il prossimo anno, il persistere di un contesto alquanto sfidante rallenterà la crescita nel 2022, stimata in un aumento del 3% nel 2022 del mercato totale 2G-5G RAN, per un valore minimo di 39,7 miliardi.

Ericsson, Nokia e Samsung guidano la classifica del 5G RAN fuori dalla Cina

Altri punti nodali del RAN report per il terzo trimestre 2021: