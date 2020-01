5G, qual è il piano di Iliad per il roll out della nuova rete?

Il 5G sta entrando nella sua fase commerciale in Italia, con gli operatori Tim e Vodafone che sono già partiti con le prime offerte, mentre i competitor Wind-Tre e Fastweb lo faranno entro il 2020. E Iliad? L’operatore francese che si è aggiudicato le frequenze 700 Mhz, 3.4-3.6 Ghz e 26 Ghz all’asta miliardaria del 2018, non ha ancora fatto sapere qual è la sua strategia sul 5G nel nostro paese.

Come intende muoversi Iliad sul 5G?

Iliad in Italia non ha accordi con altri operatori per la realizzazione congiunta e il coinvestimento in nuove reti 5G. L’operatore francese è l’unico che non ha siglato partnership strategiche di network o site sharing nel nostro paese, ma al contrario non ha esitato ad attaccare gli accordi siglati dai concorrenti. Perché?

Iliad contro tutti

Dopo aver puntato il dito contro l’accordo fra Tim e Vodafone per la condivisione delle torri in Inwit per lo sviluppo del 5G, operazione al vaglio dell’antitrust Ue, l’operatore low cost guidato da Benedetto Levi ha impugnato al Tar del Lazio i provvedimenti firmati da Agcom e Mise che hanno dato il via libera all’accordo fra Fastweb e Wind Tre per la realizzazione congiunta di una rete 5G. L’operazione prevede la messa a fattor comune di siti e antenne, in ottica di network sharing, con ciascuno dei due operatori che si prenderà una ‘slice’, una porzione della rete. Iliad vuole accedere agli atti e vedere quali sono i termini dell’accordo.

Strategia dello sgambetto?

La strategia di Iliad sul 5G sembra quella di sgambettare gli altri player in gara, tentando di rallentarli. Tra l’altro, gli investimenti necessari a Iliad per realizzare la sua rete 4G nel nostro paese sono onerosi e ad oggi l’operatore continua ad appoggiarsi in roaming alla rete di Wind-Tre. Insomma, Iliad avrà sicuramente già il suo bel da fare, dal punto di vista degli investimenti, con il roll out di una rete 4G che deve realizzare per rispettare gli obblighi di copertura e mantenere le frequenze 4G. Forse è per questo che l’azienda non ha ancora comunicato un piano sul 5G? Se c’è un tema di carattere economico, resta da capire perché Iliad non abbia siglato accordi di coinvestimento con altri operatori. E’ stata esclusa?