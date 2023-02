5G, prospettive di crescita per le reti private nel 2023

Per quanto il 5G sia ormai remunerativo in alcuni ambiti, come ad esempio l’uso accresciuto del gaming e del video, in alcuni settori non è ancora decollato come previsto qualche anno fa.

Per cercare di monetizzare, un segmento di potenziale crescita è quello delle reti private nel 2023 dedicato alle imprese, una soluzione che consente di mettere a fatto comune diverse aree come la sicurezza, i device, i sensori e il machine learning.

Spesa globale in reti private 4G e 5G a 7,7 miliardi di dollari nel 2027

La spesa globale in reti private 5G e Lte sta crescendo, anche se in maniera moderata, ed è attesa a 7,7 miliardi di dollari nel 2027, secondo stime di Analysys Mason. Inoltre, il 35% di questa spesa sarà generata dal settore manifatturiero e il 32% dal settore mining, oil e gas.

Non si tratta solo di semplici parole, ma di qualcosa di reale e già visto. Ad esempio, i medici possono virtualmente intervenire da qualsiasi luogo e guidare i chirurghi sul campo; il riconoscimento facciale per determinare l’idoneità all’accesso e personalizzare le esperienze commerciali; o come gli agricoltori possono risparmiare acqua avendo una migliore gestione delle esigenze dei loro raccolti. Senza dimenticare la capacità delle reti private di aiutare a colmare il divario digitale, in aree non coperte, fornendo una copertura dove prima non sarebbe stato possibile.

Sebbene questi siano solo alcuni casi d’uso, mostrano il potere dell’implementazione del 5G e delle reti private per creare cambiamenti ambientali e sociali positivi.

Preparazione per il futuro

Per i fornitori di servizi di comunicazione, le reti private sono un’opportunità per vendere ai clienti aziendali esistenti nuovi prodotti e servizi, aprendo nuovi flussi di entrate. Secondo Omdia, il 99% delle imprese che acquistano reti private prevede di acquistare servizi aggiuntivi, il che mostra una chiara opportunità per coloro che creano la giusta esperienza. Nel 2023, le utility pubbliche saranno tra le prime a fare il salto verso le reti private.

Tuttavia, l’implementazione di una rete privata è un processo complesso che richiede un’ampia gamma di competenze, componenti e tecnologie. Fare un passo indietro, sperimentare e capire quali requisiti sono necessari è fondamentale.

Reti private su misura di use case

Inoltre, le reti private devono essere adattate ai requisiti di un caso d’uso e di un’impresa specifici, che si tratti di una piccola o grande impresa o di un campus universitario. Non c’è una soluzione unica standard, non soltanto dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista dei costi quando si tratta di abbonamenti o modelli basati su progetti.

Infine, avere una visione chiara delle capacità future e del grado in cui l’azienda desidera gestire il funzionamento della rete contribuirà a fornire la giusta esperienza end-to-end, integrata con i sistemi e l’infrastruttura esistenti, fin dall’inizio.

Mentre il 5G continua a diffondersi, le reti private e le esperienze che abilitano giocheranno un ruolo essenziale. E con questo, il 5G sarà finalmente visto come qualcosa che va oltre la semplice connettività più veloce, ma una tecnologia fondamentale per nuovi servizi.