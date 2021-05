5G, più di 300 le reti private globali. La maggior parte nel Manufacturing

Sono 311 a livello globale le reti private 5G esistenti. E’ quanto emerge da un report (Private mobile networks – market status update (May 2021) realizzato dalla Global Suppliers Association (GSA), che ha indentificato reti private in 40 paesi, basate su Lte o 5G, o in alternativa porzioni di spettro già licenziato a questi scopi.

L’ambito dove l’adozione di nuove reti locali è più marcato è il manifatturiero, con 67 aziende che detengono già le licenze per le reti private o che sono coinvolte in progetti pilota o nella realizzazione di LAN, in aumento rispetto alle 51 di inizio anno.

Miniere e porti

Miniere e porti sono il secondo ambito più interessato alle reti private, mentre all’interno del manifatturiero il 27% delle reti mobili private si conta nell’automotive.

Ecosistema

Secondo la GSA sono 38 i vendor tecnologici coinvolti nella fornitura di attrezzature per reti private basate su Lte e 5G.

Inoltre, sono stati individuati 63 operatori di reti pubbliche a fronte di 106 progetti.

Si tratta di un ecosistema ampio, fatto di vendor, operatori e mercati verticali.

Alcuni esempi di reti locali esistenti sono: