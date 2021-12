Il valore aggiunto del 5G sarà molto più decisivo per lo sviluppo di nuove use case di business legate all'IoT che per il mondo Consumer.

L’uso delle tecnologie mobili in azienda e la loro integrazione con il fixed wireless e l’edge computing. Sono questi i capisaldi dell’uso sempre più massiccio delle tecnologie wireless in ambito business, per una crescente diffusione dell’IoT nel mondo enterprise.

Vediamo qui la posizione di AT&T sul tema, con una premessa: in generale, le aziende sono sempre più a loro agio nell’utilizzo del wireless, tanto che in un numero crescente di casi addirittura rinunciano alle reti fisse. Un trend che le rende sempre più pronte per la prossima transizione.

5G, le priorità tecnologiche

Al momento, i punti principali su cui concentrarsi nel processo di transizione sono:

Trasformazione digitale a livello del segnale radio (l’“interfaccia aerea” – le radio nelle torri e nei portatili), migliorando il transito dei dati introducendo lunghezze d’onda millimetriche che viaggiano più velocemente su distanze più brevi. Trasformazione digitale dell’intelligenza di rete (Software Defined Networking o SDN), il nucleo che controlla come i dati fluiscono, come ci si connette alla nostra rete.

Essenzialmente, si stanno aggiornando due lati della rete e, prendendo entrambe le estremità digitali, tutte le comunicazioni si uniscono. Ciò che è davvero diverso con il 5G è che stai cambiando non solo l’interfaccia aerea, ma anche la parte core della rete.

Il secondo aspetto è molto più orientato al business. Gli analisti prevedono che entro 5 anni oltre il 40% di tutte le connessioni 5G deriverà da casi d’uso aziendali.

Il tramonto della voce

Questo è il più grande vantaggio del 5G rispetto alle generazioni precedenti, che diversamente si concentravano sul fatto di farci telefonare: la voce era la killer application, l’Lte è stata la tecnologia del lavoro in mobilità. Nel caso del 5G, il vantaggio principale sarà altrove. Sarà nella possibilità di connettere l’agricoltura, nelle fabbriche intelligenti, negli oggetti autonomi, nella comunicazione machine to machine.

Il vero vantaggio del 5G non sarà quindi nella possibilità per il consumatore finale di vedere 10 film in streaming contemporaneamente con performance sempre più elevte di velocità e latenza e maggior ampiezza di banda. Il vantaggio principale sarà nel mondo completamente nuovo di creare dal nulla nuovi use case e business case che cambieranno totalmente il business come lo conosciamo oggi.

Il ruolo portante del fixed wireless

In questo contesto, il fixed wireless è molto importante perché allarga i benefici della banda larga in termini di velocità e trasporto dati wireless a color che si trovano fuori dalla portata della rete in fibra.

Il wireless fisso funziona su una rete wireless, offre dati illimitati e può essere eseguito ovunque, il che lo rende particolarmente interessante per i clienti aziendali con più siti in vari ambienti.

Mix di tecnologie

Per un periodo vi sarà una combinazione di 4G, LTE e 5G per un po’ di tempo, e la transizione in molti casi sarà abbastanza fluida. Le aziende e gli individui possono eseguire uno o entrambi.

Con il 5G, alla fine avremo un enorme sviluppo dell’IoT, ed è lì che fisso e mobile si uniranno per supportare i modelli di utilizzo, perché anche più dei dispositivi mobili o IoT, non sono solo i sensori che riportano informazioni. In ballo ci saranno apparecchiature costose e macchine mission-critical che devono essere connesse e accessibili via celluare. E quando si dice un enorme sviluppo dell’IoT ci si riferisce a somme che potrebbero raggiungere il “milione di connessioni” per chilometro quadrato. In confronto, l’LTE era nell’ordine delle migliaia.

Come immaginare la transizione al 5G?

Quindi, come dovremmo pensare al passaggio al 5G? Continueremo a operare in 4G LTE, l’esperienza in generale sarà senza soluzione di continuità. Man mano che il 5G sarà implementato in sempre più zone, i casi d’uso aumenteranno e man mano che si dimostreranno, le applicazioni si espanderanno. Gli utenti finali cominceranno a vedere le aziende trarre un vantaggio molto maggiore dalle applicazioni cellulari per personalizzare l’esperienza del cliente.