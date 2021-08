5G, perché le auto connesse sono il futuro della industry

L’auto non è più un semplice veicolo per trasportare qualcuno dal punto A al punto B, ma un vero e proprio hub interconnesso con tutto ciò che la circonda.

Secondo stime, il mercato delle auto connesse raggiungerà un valore di 215 miliardi di dollari nel 2027.

Con la domanda di connettività in crescita costante, le auto connesse in 5G diventeranno la nuova normalità.

Quello che sta cambiando in modo profondo è la nostra aspettativa nei confronti di un’auto: non più soltanto un semplice mezzo di trasporto, in grado di portarci dal punto A al punto B, ma un vero e proprio hub totalmente integrato e connesso.

Le auto connesse hanno dei vantaggi che sono evidenti: in primo luogo, sono potenzialmente più sicure e meno dannose per l’ambiente.

Inoltre, offrono all’industria dell’auto un’occasione di innovare e rinnovarsi, di creare una relazione più forte che mai con la clientela. La connettività 5G è il futuro dell’Automotive e consentirà di ridisegnare la mobilità come la consociamo oggi in qualcosa di totalmente nuovo e diverso.

Di seguito quattro modi in cui i veicoli connessi in 5G si apprestano a ridefinire alla radice l’esperienza al volante.

1. Sicurezza migliorata

Secondo stime dell’Onu, circa 1,3 milioni di persone muoiono ogni anno in seguito a incidenti nel traffico stradale, a fronte di 20-50 milioni di persone che soffrono danni fisici non fatali ma quanto meno permanenti o semipermanenti. Più della metà delle vittime sono gli utenti più fragili delle strade, in primo luogo pedoni e ciclisti.

Ebbene, l’introduzione su ampia scala della comunicazione “vehicle-to-everything” consente un maggior flusso di informazioni e dati fra veicoli, pedoni e infrastrutture stradali. Ciò significa che chi guida riceverà un avviso di allerta rispetto ad eventuali situazioni di pericolo nei paraggi, come ad esempio la presenza di auto in panne, riducendo così il rischio di incidenti.

2. Consumer experience

La crescente domanda di connettività da parte dei consumatori è in aumento, di pari passo con la crescente consapevolezza dei benefici derivanti dall’essere connessi alla rete. Secondo stime di McKinsey, il 40% dei guidatori sarebbe disposto a cambiare marca di veicolo in cambio di una maggiore connettività, una percentuale che sale al 61% in Cina.

I veicoli 5G permettono al guidatore di fruire delle loro app di entertainment preferite, come i servizi di musica streaming o i servizi di audio libri, il tutto nel comfort della macchina.

La domanda di una esperienza di guida lussuosa, munita di tutti i comfort della casa, non è mai stata così elevata.

Secondo stime, già dall’anno prossimo ci saranno più di 125 milioni di suto in circolazione con connettività a bordo sulle strade del mondo, una crescita del 270% rispetto al 2018.

3. Vantaggi per l’ambiente

Oltre a migliorare la sicurezza delle strade, molte delle funzioni di un veicolo connesso in 5G (vehicle-to-everything) potrebbero servire alla gestione più razionale del traffico nelle grandi città.

La comunicazione fra veicolo e infrastrutture stradali apre un canale diretto fra l’auto e la strada intorno, senza l’obbligo di passare attraverso una rete mobile centrale. Questo potrebbe ad esempio permettere di avvertire di un semaforo rosso in arrivo o di una coda, permettendo di variare l’itinerario in base ad eventuali rallentamenti. Il che potrebbe inoltre consentire di adattare l’andatura e la velocità di crociera in base alle condizioni del traffico, oppure regolare la velocità di marcia del veicolo per ottimizzare il consumo di carburante e ridurre le emissioni.

4. Fonti alternative di ricavi per i produttori di auto

Il 5G presenta inoltre una grande occasione di ricavi per i produttori di auto che va ben oltre il punto vendita. Consentirà ad esempio ai produttori di creare delle connessioni durature con i clienti tramite l’offerta di servizi aggiuntivi come ad esempio la diagnostica a distanza, la manutenzione predittiva e la prenotazione di servizi online. Tutta una serie di nuovi servizi che non sarebbero concepibili senza connettività integrata.