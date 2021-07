Operatori Tlc messi da parte e ancora indietro nella realizzazione di progetti 5G per il mercato aziendale. Un mercato potenzialmente molto ricco, e gli operatori lo sanno bene. Ma per il momento non sono ancora pronti a rispondere in tempi stretti alle esigenze delle aziende. E’ questo in sintesi il risultato di un’indagine condotta da BearingPoint e Omdia per conto di Beyond, secondo cui in un anno i progetti aziendali 5G a livello globale sono raddoppiati ma gli operatori Tlc sono coinvolti come partner soltanto nel 16% dei più di 600 casi individuati nel primo trimestre del 2021, in calo in termini percentuali rispetto al 21% dell’anno precedente.

Gli operatori Tlc, pur essendo consapevoli dell’importanza di servire il mercato 5G aziendale, potenzialmente lucrativo, non sembrano del tutto pronti per farlo. E’ per questo che secondo il rapporto stanno perdendo terreno rispetto ad operatori alternativi e alle aziende stesse.

Nel contempo, i fornitori alternativi come ad esempio gli specialisti di reti private, stanno superando le telco, raggiungendo il 27% di accordi in progetti 5G aziendali, a fronte del 7% dell’anno precedente. Il report individua la finlandese Edzcom come esempio ottimale di service provider alternativo in particolare per l’interesse specifico sui vertical e la sua segmentazione di mercato ben definita. Edzcom è stata acquisita da Cellnex lo scorso anno.

Per tornare al report, il 20% dei progetti 5G aziendali presi in considerazione è gestito dalle aziende stesse. Ma gli spazi di manovra e di crescita potenziale per le telco sono molto ampi. E’ vero, è una questione di rapidità, ma è vero anche che il tempo per riprendere quota c’è.