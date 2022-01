Linkem, operatore 5G leader in Italia nel settore della banda ultralarga wireless, consolida la partnership siglata a maggio 2021 con Aetherna, società specializzata nella gestione di soluzioni ICT dedicate al settore alberghiero, e annuncia l’ingresso nel capitale sociale dell’azienda per accelerare ulteriormente l’innovazione tecnologica nel mondo hospitality.

L’azienda di telecomunicazioni ha acquisito il 49% della società, con la conseguente possibilità sia di designare nel Cda un proprio consigliere. Linkem ha inoltre nominato il nuovo Chief Product Officer, di Aetherna.

Rota (AD Linkem): “Innovare il settore hospitality con il 5G”

“Abbiamo deciso di rafforzare la partnership con Aetherna e di entrare nel capitale sociale dell’azienda per sfruttare in modo sempre più compiuto ed efficace le sinergie strategiche e infrastrutturali per l’innovazione del settore hospitality e, allo stesso tempo, per accelerare la trasformazione del comparto grazie alle tecnologie di quinta generazione” ha dichiarato Davide Rota, Ammistratore Delegato di Linkem. “La tecnologia 5G sarà la chiave di volta della trasformazione digitale di molti settori la leva fondamentale per rafforzare un approccio sempre più orientato al mondo business e imprenditoriale, oltre che a quello consumer” ha concluso Rota.

“L’ingresso di Linkem nel capitale sociale costituisce per Aetherna una tappa fondamentale del nostro ambizioso percorso di rilancio dell’hospitality nel nostro Paese. Grazie a questa operazione abbiamo rafforzato la nostra reputazione nel settore a livello nazionale. L’hospitality rappresenta un esempio compiuto dell’applicazione delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie 5G per contribuire attivamente alla ripartenza e al rilancio dell’economia italiana” ha dichiarato Ross Gallo, fondatore e amministratore unico di Aetherna.

Dall’avvio della partnership strategica annunciata lo scorso maggio, Linkem e Aetherna hanno intrapreso numerose iniziative di marketing, tra cui la sponsorship del programma 4 Hotel di Bruno Barbieri su Sky Uno, il lancio della sperimentazione del nuovo prodotto “Smart Room” e la sponsorizzazione presso le fiere Hospitality Day e TTG Expo a Rimini lo scorso ottobre. Tra i progetti futuri previsti dall’accordo anche la creazione di un’immagine coordinata e un’importante attività di rebranding di Aetherna, con anche il lancio del nuovo sito web, e la partecipazione ad altri eventi di settore, come i prossimi Albergatore Day e Hospitality Riva. Aetherna ha già aperto due nuove sedi operative e esteso il servizio di assistenza clienti, da oggi attivo 7 giorni su 7.