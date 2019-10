5G, oltre 242 milioni di sottoscrizioni in Europa entro il 2024

Un europeo su tre entro pochissimi anni attiverà un abbonamento alla rete 5G. Secondo il Report di GobalData, dal titolo “Mobile 5G commercialization: market demand and service revenue forecast”, gli abbonamenti al 5G saranno circa 242 milioni in Europa (abitata approssimativamente da 700 milioni di persone) entro il 2024.

Gran parte delle attivazioni sono conseguenza diretta della crescente domanda di connettività dati mobile ad alta velocità, della diffusione dell’Internet delle cose, dal processo di digitalizzazione dell’industria (soprattutto manifatturiera) e dai nuovi servizi di bassa latenza.

“Mentre in alcune città di Stati Uniti, Corea del Sud, Cina, Gran Bretagna ed Emirati Arabi già ci si esalta per l’avvio delle prime reti commerciali 5G, il grosso del mercato si manifesterà entro un paio di anni circa – ha spiegato Malcom Rogers, Senior Technology Analyst di GlobalData – basta solo che i produttori di device abilitati alla nuova rete inizino a spedire sul mercato i nuovi prodotti. Una volta che gli smartphone e gli altri apparecchi 5G saranno offerti nei negozi in maggior numero rispetto a oggi, con una maggiore possibilità di scelta per il consumatore, e soprattutto a prezzi più contenuti, anche per fascia media, allora avremo il vero e proprio boom di sottoscrizioni, con relativa crescita dei ricavi per le imprese”.

I guadagni per le aziende del 5G sono stimati attorno a 301 miliardi di dollari entro il 2024, di cui 122 miliardi di dollari solo nei Paesi asiatici e circa 110 miliardi di dollari negli Stati Uniti.

A livello di sottoscrizione, comunque, prima dell’Europa c’è l’Asia, che entro il 2024 potrebbe contarne circa 954 milioni, e gli Stati Uniti, dove se ne attendono 254 milioni.

Tra cinque anni, dunque, l’espansione del 5G sarà così rapida e netta che ad esempio, i ricavi potrebbero arrivare al 45% del mercato mobile service negli Usa, al 31% sia in Asia, sia in Europa.