8 giugno 2021. La giornata in pillole. Allo studio in Italia l’assegnazione di nuove frequenze per il 5G. Resta da capire sei il nostro paese vuole puntare sulla condivisione dello spettro, quali bande saranno scelte e come saranno assegnate.

Intanto internet in tilt. Decine di siti web di multinazionali, imprese e Governi non sono più raggiungibili. Al centro dei disservizi un cloud provider mondiale, Fastly.

5G, nuove frequenze allo studio. Si punterà sulla condivisione dello spettro?

di Paolo Anastasio

Il Governo Draghi sembra orientato ad assegnare ulteriori risorse spettrali per lo sviluppo del 5G. Resta da capire quali bande saranno scelte e con che modalità saranno assegnate

Ripresa. F. De Leo: “Più industria e meno finanza, CDP sia protagonista”

A cura di Raffaele Barberio

De Leo: "CDP ha le carte in regola per divenire il punto di riferimento istituzionale capace di innescare una stagione di rilancio del Paese"

Open RAN, fissate le priorità tecniche dai promotori europei. Scarica il documento

di Paolo Anastasio

Pubblicato il documento realizzato dai promotori dell'Open RAN europeo Deutsche Telekom, Vodafone, Orange e Telefonica cui si è aggiunta anche TIM

Internet non funziona: down numerosi siti di aziende, giornali e Governi

di Flavio Fabbri

Ancora non è chiaro cosa sia successo, ma decine di siti web di multinazionali, imprese e Governi non sono più raggiungibili

UE propone il digital wallet e raccomanda lo sviluppo di ID digitali nazionali

di Davide Maniscalco, Avvocato – esperto in diritto societario e commerciale

La Commissione Europea ha proposto un framework sicuro ed affidabile per un'identità digitale europea basata su un digital wallet

Clima: sempre più caldo e danni globali per 5 trilioni di dollari entro il 2050

di Flavio Fabbri

Cambiamenti climatici: se la temperatura media aumenterà di +2,6°C entro i prossimi 30 anni il PIL globale si ridurrà del 14%

Global Trend Report, come sarà il mondo nel 2040?

di Alessio Frugiuele

Nel nuovo Global Report, il National Intelligence Council descrive i possibili scenari che i policy maker dovranno affrontare fino al 2040

Città e adattamento climatico: al via bando da 80 milioni di euro

di Redazione

Al via Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici nelle città del ministero della Transizione ecologica

"La PA che vorrei", rivedi l'intervista a Giuseppe Melone (Unitelma Sapienza)

