Secondo il nuovo Report Viavi, entro la fine dell’anno si aggiungeranno altri 42 lanci commerciali del 5G, sia di rete fissa, sia mobile. Nel 2018 sono stati appena 13. In Italia attesa per le attivazioni Wind Tre e TIM.

L’industria wireless si sta muovendo rapidamente verso le prime reti 5G e il 2019 potrebbe essere l’anno di svolta nel mondo delle telecomunicazioni e non solo, considerando che questa tecnologia sarà il fattore abilitante per tutta la cosiddetta terza piattaforma (intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata, industria 4.0, automazione e robotica, le smart city e molti altri segmenti chiave della digital tranformation).

In un nuovo Report Viavi, “The State of 5G Deployments”, si stima che entro la fine dell’anno le reti 5G commerciali potrebbero triplicare rispetto le attese.

Se nel 2018 sono state avviate (molte in fase di test) 13 reti 5G, sia mobile che fisse, tra cui quelle di AT&T, Verizon, SK Telecom, Etisalat, ooredoo, Telstra e Vodacom, stando al documento, altre 42 reti 5G potrebbero entrare in fase di attivazione entro la fine del 2019, arrivando ad un totale di 55 in tutto il mondo.

Lo scorso ottobre, si legge nel Report, proprio Verizon ha aperto le danze con la prima rete commerciale al mondo 5G per l’ultra bandalarga residenziale in quattro città americane (Houston, Indianapolis, Los Angeles e Sacramento), nel prosieguo dell’anno in corso dovrebbe arrivare anche l’offerta mobile.

A dicembre 2018 ha lanciato la sua offerta anche AT&T per il 5G mobile in alcune aree cittadine di 12 città americane: Atlanta, Charlotte (North Carolina), Dallas, Houston, Indianapolis, Jacksonville (Florida), Louisville (Kentucky), Oklahoma City, New Orleans, Raleigh (North Carolina), San Antonio e Waco (Texas).

Alla fine 2018, altri lanci di reti commerciali 5G sono stati realizzati in Australia, Finlandia, Polonia, Corea del Sud, Qatar e altri Paesi del mondo.

Sarà però il 2019 l’anno della svolta, con 21 lanci solo in Europa (il 40% circa del totale), 14 in Medio Oriente e Africa, 10 in Asia, 8 in Nord e Sud America, 2 in Australia e Pacifico.

Nel vecchio continente, che conta la maggior parte degli annunci di lanci di reti commerciali 5G, sia rete fissa, sia mobile, sono attesi, tra gli altri, quelli di Vodafone in Repubblica Ceca, Irlanda e Gran Bretagna, di Telia in Finlandia, di Wind Tre e TIM in Italia, di Swisscom in Svizzera, di BT sempre in Gran Bretagna, di Orange in Spagna e Francia, di Altice in Portogallo, di Monaco Telecom nell’omonima città del Principato.

Al momento, la competizione è altissima per l’offerta di servizi e sono 28 i provider citati nel documento.