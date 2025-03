5G, meglio quello di Android o quello di iPhone?

Finora, Apple si appoggiava ad un fornitore unico per equipaggiare i suoi iPohne con modem 5G. Si tratta di Qualcomm, che tra l’altro rifornisce la maggior parte degli smartphone di fascia alta di Android (quelli che usano i chip Qualcomm Snapdragon).

Situazione in fieri

Ma quest’anno la situazione sta cambiando. In effetti, l’iPhone 16E, che l’azienda a lanciato recentemente, è il primo iPhone che usa il modem C1 progettato da Apple, invece dei modem forniti da Qualcomm.

Per il momento, il chip C1 di Apple non compete con i migliori modem 5G sviluppati da Qualcomm in termini di connettività. In compenso, consente all’iPhone 16E di avere una migliore efficienza energetica. Da parte sua, Qualcomm ha recentemente presentato il suo nuovo modem 5G, il chip Qualcomm X85 per i futuri smartphone di fascia alta, durante il Mobile World Congress di Barcellona. In un’intervista alla CNBC, il numero uno di Qualcomm Cristiano Amon ha insistito sulla superiorità di questo nuovo modem, rispetto a quello appena presentato da Apple.

“Questo è il primo modem con un livello di intelligenza artificiale tale da aumentare la gamma delle prestazioni del modem in modo che possa elaborare i segnali più deboli”, ha detto. E secondo il Ceo ciò creerà un enorme divario tra le prestazioni degli smartphone Android di fascia alta e quelle dell’iPhone. Al momento non è noto quali smartphone utilizzeranno il nuovo modem Qualcomm. Ma possiamo aspettarci che questo componente equipaggerà la prossima generazione di dispositivi premium, incluso il futuro Galaxy S26 di Samsung.

Apple sta già pianificando di migliorare la propria tecnologia

Per sviluppare il proprio modem 5G, Apple ha dovuto acquistare parte di Intel specializzata in questo tipo di componenti. Dopo questa acquisizione, lo sviluppo del chip C1 durò diversi anni. E non è detto che Apple doti tutti i suoi iPhone di questo componente, visto il divario prestazionale con gli smartphone Android. È possibile però che il chip C1 venga utilizzato dal futuro iPhone 17 Air, per risparmiare spazio e migliorare l’autonomia, mentre l’iPhone 17 Pro potrebbe continuare a fare affidamento sulle tecnologie Qualcomm.

Allo stesso tempo, Apple sta già lavorando su una versione migliorata del suo chip C1. “La versione aggiornata della C1 verrà sviluppata per la produzione in serie il prossimo anno. Mira a migliorare il consumo energetico e la velocità di trasmissione, nonché il supporto per mmWave […]. Se supportare la tecnologia mmWave non è particolarmente difficile, ottenere prestazioni stabili con un basso consumo energetico rimane un grosso ostacolo”, ha recentemente indicato l’analista Ming Chi Kuo in una pubblicazione su X. Ricordiamo che la tecnologia mmWave consente velocità migliori su 5G.

