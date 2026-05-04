5G, l’Italia è l’unico Big Ue con limiti di emissione più bassi

L’innalzamento dei limiti elettromagnetici in Italia torna di attualità. “Nessuna evidenza scientifica di rischi per la salute con 61 v/m”. Lo ha dichiarato a Key4Biz Alessandro Polichetti, l’esperto più autorevole dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sugli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute.
GameStop offre 56 miliardi di dollari per eBay: “Sfiderà Amazon”. Operazione, allo stato attuale, poco realistica.
L’Italia avanza nello Spazio con il sistema integrato Iride, altri sette satelliti in orbita. Valente (Asi): “Il programma testimonia l’efficacia degli investimenti del Governo attraverso il PNRR”.
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