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5G, l’Italia è l’unico Big Ue con limiti di emissione più bassi

5G, l’Italia è l’unico Big Ue con limiti di emissione più bassi

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5G, l’Italia è l’unico Big Ue con limiti di emissione più bassi Dailyletter

L’innalzamento dei limiti elettromagnetici in Italia torna di attualità. “Nessuna evidenza scientifica di rischi per la salute con 61 v/m”. Lo ha dichiarato a Key4Biz Alessandro Polichetti, l’esperto più autorevole dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sugli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute. 

GameStop offre 56 miliardi di dollari per eBay: “Sfiderà Amazon”. Operazione, allo stato attuale, poco realistica.

L’Italia avanza nello Spazio con il sistema integrato Iride, altri sette satelliti in orbita. Valente (Asi): “Il programma testimonia l’efficacia degli investimenti del Governo attraverso il PNRR”.

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Redazione Key4biz

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