5G, l’incumbent sudcoreano KT Corp sbarca in Europa

KT Corp (ex Korea Telecom), il principale operatore Tlc della Corea del Sud sotto il controllo dello Stato, ha siglato un accordo con albis-elcon, fornitore tedesco di apparecchiature e soluzioni di rete, per portare in Europa le sue tecnologie 5G in Europa e nel resto del mondo.

E’ quanto prevede il protocollo d’intesa siglato dalle due aziende nel quartier generale di albis-elcon a Hartmannsdorf.

Kim Hyung-Joon, executive vice president di KT Corp, ha detto che: “Questo grande accordo fra KT ed albis-elcon ci fornirà un’importante testa di ponte per i nostri progressi sul mercato europeo e globale. Faremo ogni tipo di sforzo per portare all’estero la nostra tecnologia GIGA e le ultime tecnologie 5G, le piattaforme e le soluzioni Ict”.

Deutsche Telekom, Telecom Italia e Telefónica sono tra i 100 clienti plus della società.

KT Corp sta lavorando su tre tecnologie in ambito 5G, si tratta di GiGA Wire, GiGA WiFi e GiGA LTE, con particolare attenzione all’introduzione della GiGA Wire in diversi paesi europei, dal momento che è in grado di offrire internet ad alta velocità senza bisogno di cavi in fibra ottica. Di fatto, questa tecnologia consente di prolungare il ciclo di vita delle reti in rame, assai diffuse nelle vecchie abitazioni europee, consentendo concreti risparmi infrastrutturali.

Nel quadro dell’accordo, albis-elcon potrà proporre e disseminare questa tecnologia sudcoreana nei suoi 13 milioni di sistemi di rete installati in una quarantina di paesi. albis-elcon conta su una gamma di prodotti che utilizza sia il rame sia la fibra per l’accesso a internet, il che rende l’accordo con KT Corp potenzialmente vantaggioso per entrambi i contraenti.

“Nuovi prodotti e soluzioni richiedono idee innovative, tecnologie solide e un’implementazione dettagliata per garantire un’esperienza di utilizzo di primordine per i clienti – ha commentato Werner Neubauer, Ceo di albis-elcon – La profonda expertise tecnologica di KT ci permetterà di guidare attivamente lo sviluppo delle reti del futuro, compresa la creazione di nuovi modelli di business ed eccellenza operativa per i nostri clienti”.