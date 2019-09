5G, le vendite di smartphone torneranno a crescere nel 2020

Il mercato globale degli smartphone riprenderà a crescere nel 2020, fondamentalmente grazie al lancio sul mercato di un numero maggiore di nuovi modelli 5G. La previsione arriva dalla società di analisi IDC, ma di fatto è condivisa un po’ da tutti i principali esperti del mercato, ad esempio CCS Insight.

La news sul report di Canalys.

Quindi, mentre per il 2019 le vendite sono viste ancora in calo del 2,2%, scontando la mancanza di novità tecnologiche abbastanza significative per spingere i consumatori a spendere per un nuovo dispositivo, secondo IDC nel 2020 le vendite cresceranno dell’1,6% a livello globale, interrompendo così un trend negativo iniziato nel 2017.

Secondo stime di CCS Insight, le vendite di smartphone, comprensive di modelli 4G nei paesi in via di sviluppo, aumenteranno del 3,3% nel 2020, grazie anche al contributo dei nuovi modelli 5G che daranno una scossa positiva.

D’altra parte, sono in molti i consumer che stanno aspettando con ansia il lancio dei nuovi modelli 5G e delle relative reti per sostituire il loro device. Non vale la pena oggi come oggi investire somme non certo regalate per acquistare nuovi che alla fine sono muniti di una camera migliore.

Resta da capire quali produttori faranno il pieno con il 5G, considerato che Apple come spesso accade non sembra aver fretta di lanciare subito il nuovo standard.

Al momento, gaming e connected cars rappresentano due delle app più popolari sul mercato. Di certo gli utenti sono pronti a spendere di più in cambio di prestazioni di rete migliori.