5G, le reti mobili europee perdono terreno nella corsa globale

Con l’affievolirsi della spinta agli investimenti nelle reti in fibra, le reti mobili sono destinate a riconquistare la scena nel 2026. Sebbene la copertura sia ora soddisfacente per la maggior parte delle persone, sono essenziali ulteriori progressi. L’Europa rischia di rimanere indietro rispetto ad Asia, Stati Uniti e Medio Oriente nella leadership del 5G.

La maggior parte degli europei beneficia della connettività 5G, ma le velocità massime si trovano altrove

Secondo un report appena pubblicato da ING, i paesi europei saranno in ritardo sul fronte delle tecnologie.

Con gli operatori di telecomunicazioni che fanno fatica a far crescere la profittabilità, a soffrirne sono gli investimenti necessari per raggiungere la leadership tecnologica, che saranno per forza ritardati.

Tuttavia, reti allo stato dell’arte sono importanti perché guidano la crescita della produttività dell’economia in genere.

Ma visto che l’Europa non dispone ancora delle migliori reti 5G. rischia di rimanere indietro rispetto a Asia, USA e Medio Oriente nella corsa alla leadership tecnologica.

Gli europei non possono utilizzare il loro dispositivo 5G su una rete 5G in ogni momento

Disponibilità delle reti 5G, 1H25

Fonte: Ookla, ING

La connettività 5G in Europa è buona

La maggior parte degli europei utilizza regolarmente la connettività mobile 5G. Come illustrato nella figura sopra, la disponibilità della rete 5G sta rapidamente diventando uno standard. Secondo la società di test di rete Ookla, nella maggior parte dei paesi europei gli utenti di telefonia mobile hanno spesso un accesso maggiore alle reti 5G rispetto a quelli basati su tecnologie più datate. Sebbene la copertura 5G sia in ritardo in Belgio, Ungheria e Regno Unito, la connettività 5G è la norma in Svizzera e Danimarca.

Questo miglioramento è stato ottenuto grazie a una migliore disponibilità di spettro. La maggior parte degli Stati membri dell’UE ha ora assegnato spettro al 5G, mentre in alcuni casi misure politiche hanno promosso la copertura. Un altro fattore determinante è stata la condivisione della rete. In Danimarca, l’implementazione del 5G ha beneficiato di rigorosi obblighi di copertura rurale, nonché di una joint venture mobile tra Telia e Telenor che ha migliorato efficacemente la copertura 5G.

Tuttavia, Hong Kong e la Corea del Sud dispongono già di un’elevata disponibilità di reti 5G e sono quindi ben posizionate per beneficiare di nuovi servizi innovativi. Non siamo riusciti a trovare dati sulla Cina, ma le reti 5G autonome sono già operative su larga scala, a dimostrazione della leadership tecnologica della Cina.

Il 5G standalone diventa la norma per i principali operatori quest’anno

Ookla riporta che paesi come Emirati Arabi Uniti, Corea del Sud, Singapore, Stati Uniti e Cina superano l’Europa in termini di velocità 5G, con la Cina che sta già implementando reti 5G per migliorare la produttività, secondo il presidente della European Round Table for Industry e presidente di Vodafone, Van Boxmeer.

Tuttavia, ING prevede un aumento dei casi d’uso commerciale di specifiche funzionalità 5G standalone (5G SA) in Europa, poiché i principali operatori continuano a investire nel 5G SA, un’architettura di rete cloud-native.

Anche la predisposizione dell’ecosistema dei dispositivi sta migliorando. Gli iPhone con iOS 17 e i telefoni con Android 12 e versioni successive supportano la selezione dinamica della porzione di rete ottimale. La disponibilità di dispositivi supporta lo sviluppo del 5G SA. Questo è fondamentale affinché l’Europa torni a essere all’avanguardia.

Le velocità delle reti mobili europee sono in ritardo

La velocità media di download mobile è più elevata in paesi come Stati Uniti e Corea del Sud

Fonte: Ookla, ING

Quali servizi comporta la corsa alla tecnologia?

L’ente di definizione degli standard 3GPP ha definito tre categorie di servizi principali per il 5G SA:

Enhanced Mobile Broadband (eMBB),

Ultra-Reliable Low-Latency Communications (URLLC)

e Massive Machine-Type Communications (mMTC / IoT).

In primo luogo, un vantaggio tangibile delle funzionalità Enhanced Mobile Broadband è la capacità disponibile per l’accesso wireless fisso (FWA). Sono in corso sperimentazioni anche nel settore dei media, dove i progetti pilota 5G valutano casi aziendali che coinvolgono video ad alta risoluzione e applicazioni AR/VR. Un altro vantaggio degli standard 5G è la copertura mobile migliorata in aree affollate, come i trasporti pubblici o gli stadi.

Si sta già assistendo alla crescente importanza degli abbonamenti a basso costo per i servizi basati sull’IoT. Poiché il costo inferiore dei dispositivi consente un maggior numero di casi d’uso, ING prevede una crescita di questo segmento.

In combinazione con pacchetti di servizi più ampi incentrati su logistica (di fabbrica), trasporto e servizi di localizzazione, questo apre nuove fonti di reddito.

Non si vedono ancora molti esempi di pacchetti di servizi che forniscono servizi di rete privata. Tuttavia, il 5G spesso funziona meglio del Wi-Fi, mentre gli operatori di reti di telecomunicazioni hanno spesso una scala più ampia.

ING prevede comunque uno sviluppo dei casi d’uso delle reti private nel 2026.

Crescente attenzione all’affidabilità della rete

Nel 2025, diversi paesi hanno dovuto affrontare interruzioni della rete mobile, tra cui Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito e Francia. Si prevede che le autorità di regolamentazione presteranno maggiore attenzione all’affidabilità, dato il ruolo delle telecomunicazioni come infrastruttura critica. Tuttavia, migliorare la velocità e l’affidabilità rimarrà una sfida, mentre la concorrenza rende difficile aumentare i prezzi.

Punti chiave per il 2026

Nel 2026, le reti mobili in Europa rimarranno solide, spesso eccellenti, ma altre regioni continueranno a essere all’avanguardia. Questo rappresenta un problema, perché l’Europa ha bisogno di servizi di telecomunicazione avanzati per migliorare la produttività europea. Tuttavia, l’Europa è destinata a compiere progressi: ci si aspetta una maggiore attenzione al 5G standalone, l’espansione dei servizi IoT e una più ampia adozione dell’accesso wireless fisso.

