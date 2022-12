5G, la prima rete privata in Cina va ad un produttore di aerei

6 dicembre 2022. La giornata in tre news.

5G. Un po’ a sorpresa il governo cinese ha annunciato la prima allocazione di spettro per una rete privata ad una non telco: un produttore di aerei.

Meta– Privacy. La Ue si appresta a dare il suo giudizio sul business model di Meta sul fronte della data protection: rischio maxi-multa privacy da 2 miliardi nella Ue.

Infine la Mobility as a Service. Secondo il nuovo Rapporto di JR i ricavi del settore a livello mondiale cresceranno del +357% rispetto al dato attuale.