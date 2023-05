La divisione ricerca e lo sviluppo della BBC ha creato una rete 5G privata per fornire una copertura ad alta banda larga per l’incoronazione di Carlo III nel Regno Unito. Un esempio concreto di copertura di grandi eventi che potrebbe funzionare da apripista per un’analoga iniziativa da parte del Comune di Roma in vista del Giubileo de, 2025.

Quella della BBC è stata della più grande rete 5G privata temporanea nel suo genere mai implementata, che funziona con Neutral Wireless, inclusiva anche di una rete più piccola per due telecamere UltraHD.

In occasione di grandi eventi, gli operatori di rete mobile possono aggiungere capacità, ma questa rete è stata rivolta ai clienti della BBC e distribuita su una vasta area. Ciò significa che le emittenti non hanno dovuto fare affidamento sulle reti commerciali per la larghezza di banda di uplink necessaria per i video ad alta risoluzione.

Reti non pubbliche

La rete 5G per l’incoronazione arriva dopo una prova generale di successo delle reti non pubbliche 5G (NPN) ai Giochi del Commonwealth dello scorso anno. Un evento che richiedeva una rete con un’elevata capacità di uplink su una vasta area per i canali news di tutto il mondo e ha portato a quella che è la più grande rete 5G privata temporanea del suo genere mai implementata.

BBC ha collaborato con Ofcom

La rete per l’incoronazione è stata progettata per un massimo di 30 dispositivi che trasmettono tutti video ad alta velocità da qualsiasi punto lungo del The Mall, supportando 60 dispositivi. La BBC ha collaborato con il regolatore britannico Ofcom per utilizzare 80 MHz di capacità radio centrata su 3855 MHz, e con Neutral Wireless ha esaminato le migliori opzioni per distribuire celle che coprissero l’intero The Mall.

Vodafone ha collaborato con ITN per dedicare una fetta (slice) della sua rete pubblica 5G SA alla trasmissione dell’incoronazione

Ciò ha portato a otto celle tutte con una potenza di trasmissione molto bassa ma un’elevata capacità di ricezione. Ciò fornisce una copertura affidabile e costante da Buckingham Palace all’Admiralty Arch.

I dispositivi di mobile bonding come LU300 di LiveU con modem 5G e SIM dedicate hanno spostato il traffico video dalle reti pubbliche alla rete privata, con backhaul su fibra a Broadcasting House dove incontra Internet e da lì a qualsiasi emittente sia connessa.

Flusso uguale a quello quotidiano

La bellezza di questo sistema è che per gli operatori e le emittenti il flusso di lavoro è praticamente lo stesso che usano ogni giorno, ma la ricerca e sviluppo della BBC potrebbe essere sicura che le telecamere e le connessioni funzionerebbero indipendentemente da quanto diventi satura la rete pubblica, grazie a oltre 60 dispositivi collegati da più emittenti in tutto il mondo.

BBC R&D ha anche implementato reti più piccole ad alta capacità e bassa latenza in grado di fornire immagini UHD HDR con controllo bidirezionale. Ha due telecamere Sony UHD che operano su una cella separata di fronte a Buckingham Palace che aiuteranno a capire come queste reti potrebbero essere utilizzate in futuro.