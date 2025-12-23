Chiusa la consultazione ad hoc, l’Arcep, regolatore francese, ha aperto la banda 3.8-4.2 Ghz all’uso industriale da parte delle aziende. Laure de La Raudière, Presidente dell’Arcep, ha detto che “Gli operatori industriali hanno esigenze specifiche in termini di connettività; questa rappresenta una leva di competitività e innovazione per le aziende francesi. Con l’implementazione di questo quadro permanente per l’assegnazione delle frequenze che abilita il 5G privato, Arcep intende rispondere alle esigenze dell’industria, adattando nuovamente la propria offerta all’evoluzione del mercato”.

Come funziona

Le aziende interessate potranno chiedere fino a 100 Mhz di banda sotto forma di autorizzazione locale, per usi professionali e per un massimo di 10 anni.

E in Italia?

Si tratta di una bella scossa al segmento delle reti locali che potrebbe in qualche modo fungere da volano anche per il nostro paese, dove la banda 3.8-4.2 Ghz potrebbero finire sotto la lente dell’Agcom per i Vertical 5G che finora non sono ancora del tutto decollati.

