La Commissione Ue ha adottato una decisione vincolante per l’armonizzazione della banda 5.9 Ghz per migliorare la sicurezza delle smart road e delle reti ferrate urbane dell’Unione. L’obiettivo è creare una corsia preferenziale per lo scambio in real time di informazioni sulle condizioni di sicurezza delle strade intelligenti. La rete di trasporti intelligenti connessi comprenderà metropolitane, reti tranviarie, linee suburbane connesse con nuove tecnologie, compreso il 5G.

Spettro raddoppiato per ITS

La decisione raddoppierà la quantità di spettro disponibile per questi sistemi di trasporto, accrescendo l’efficienza spettrale con l’obiettivo di accrescere la sicurezza stradale su reti urbane e strade ferrate.

I sistemi intelligenti di trasporto (ITS) resi possibili dalle nuove tecnologie, come il 5G, comprendono sistemi stradali, trasporto su gomma e trasporto ferrato (tram, metro e linee suburbane) in grado di scambiare informazioni con altri veicoli e con il circondario. L’obiettivo è che l’autista, e in un prossimo futuro il mezzo di trasporto in modo diretto, possano scambiarsi informazioni su eventuali rischi di incidenti e più in generale sulle condizioni del manto stradale e del traffico e di lavori in corso e cantieri.

Smart road e 5G, obiettivi al 2025

La crescita costante di servizi di sicurezza nei sistemi di trasporto ha spinto la Commissione Ue ad aumentare la dotazione spettrale per questi servizi che di fatto connettono i veicoli fra loro, le strade e le base station lungo le strade e le linee ferrate. Una mossa in linea con l’obiettivo di automatizzare le reti di trasporto europee, portando il 5G nelle principali direttrici stradali e ferroviarie entro il 2025.

I prossimi passi

I prossimi passi prevedono che gli Stati membri assegnino la banda 5.9 Ghz per i sistemi di trasporto intelligente entro il 30 giugno del 2021, per arrivare ad un’implementazione ufficiale entro il 30 settembre 2022.

La nuova decisione di attuazione “è fondamentale per raggiungere gli obiettivi dell’Ue fissati nel quadro della politica di sicurezza stradale dell’Unione per il periodo 2021-2030, compreso un obiettivo di riduzione del 50% per le vittime e, per la prima volta, per i feriti gravi. Il trasporto collegato e automatizzato è uno dei nuovi e rivoluzionari servizi che la connettività 5G permetterà di realizzare appieno”. La Commissione ha recentemente pubblicato una raccomandazione sulla connettività per incoraggiare e guidare gli Stati membri nel perseguire le migliori pratiche per una più rapida diffusione delle reti 5G.