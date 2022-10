5G, la Cina da sola ha superato il miliardo di abbonati

Secondo le stime il 5G avrebbe dovuto superare a livello globale la soglia del miliardo di abbonati quest’anno. Un risultato che è stato raggiunto grazie al singolo risultato ottenuto dalla Cina. I tre principali operatori cinesi hanno pubblicato i risultati relativi al mese di settembre 2022 che mettono in evidenza il superamento della soglia.

I tre operatori cinesi

China Mobile ha rivelato che al 30 settembre disponeva di 556.798.000 abbonati 5G: un balzo di 28 milioni da agosto e un aumento di 225 milioni negli ultimi 12 mesi.

China Unicom, dal canto suo, ha riferito di avere 201 milioni di abbonati 5G, con sei milioni di iscritti solo a settembre. L’operatore in realtà non offre tanti dati storici come China Mobile, ma da quanto si può capire i sottoscrittori 5G sono cresciuti di oltre 35 milioni nel 2022.

China Telecom pubblica dati dettagliati ogni trimestre, con i suoi dati del terzo trimestre 2022 che rivelano 251 milioni di abbonati 5G sui libri contabili e una crescita di circa 20 milioni di clienti ogni 90 giorni.

I numeri di sottoscrittori 5G totali dei tre operatori sommati raggiungono quota 1.000.009. Sono quasi 280 milioni in più rispetto al gennaio 2022.

A questo punto, circa il 70% della popolazione nazionale cinese ha un device compatibile al 5G con tanto di abbonamento.

India indietro

L’India, il secondo paese più popoloso del mondo, si trova ancora nelle prime settimane di rollout del 5G.

E’ vero che la Cina ha fatto del 5G una mission nazionale, anche in chiave IoT per le aziende, sposata in toto dal governo di Pechino. Un mezzo anche per perseguire la capillare sorveglianza della popolazione da parte delle autorità, che usano la tecnologia per monitorare tutti i movimenti dei cittadini.

A proposito, i dati dei tre operatori mobili cinesi fanno luce sulla misura in cui la Cina si sta collegando alle cose: China Unicom ha contato 366 milioni di cose connesse e 2,785 milioni di clienti connessi a reti 5G private.

Rispettate le previsioni della GSMA

La GSMA nel marzo 2022 ha previsto che le connessioni 5G globali avrebbero superato il miliardo nel 2022. E ora la Cina da sola sembra aver soddisfatto questa previsione.

I dati degli operatori suggeriscono anche che la Cina ha facilmente superato l’obiettivo di 560 milioni di utenti 5G entro la fine del 2023 fissato dal Ministero dell’IT della nazione nel luglio 2021.

È difficile valutare se il 5G stia facendo la differenza. I cittadini cinesi potrebbero già per lo più accedere a Internet veloce, e molti di loro ne hanno bisogno perché il progressivo blocco del COVID-19 significa che non escono più molto.

La Cina ieri ha registrato una crescita del PIL del 3,9%, circa mezzo punto percentuale in più rispetto alle previsioni e un bel miglioramento rispetto alla crescita molto lenta dei trimestri precedenti. Difficile dubitare che dipenda anche, almeno in parte, dal 5G.