5G, Ken Hu (Huawei) agli operatori ‘Servono soluzioni mirate per l’industria’

Le enormi potenzialità del 5G per lo sviluppo di nuove applicazioni in ambito industriale e il ruolo fondamentale degli operatori, chiamati ad un ruolo più incisivo per spingere il decollo di nuovi servizi ed applicazioni 5G in ambito industry 4.0. Questo in sintesi il succo dell’intervento di Ken Hu, deputy chairman di Huawei, in occasione del Global Mobile Forum 2020 che si è aperto oggi a Shangai. L’evento, organizzato da Huawei con GSMA e GTI, si tiene online oggi e domani.

5G apre nuovi orizzonti

Nel suo discorso di apertura, Ken Hu ha detto che il 5G “apre nuovi orizzonti e sta vivendo la fase iniziale di tentativi ed errori, mentre gli operatori guardano alle molte opportunità non ancora sfruttate”. Il nuovo standard “sta inaugurando una nuova era – ha continuato – il 5G cambierà tutto, ed è per noi una grande opportunità da cogliere”.

Il 5G potrà quindi dare una mano in quello che viene definito il “New normal”, vale a dire la convivenza forzata con la pandemia. Hu ha raccontato alcuni casi d’uso del 5G, presente ormai a livello globale con più di cento reti commerciali attive e più di 400 smartphone abilitati. In ospedale, ad esempio, il 5G è stato utilizzato dal personale medico per consentire di svolgere in tempi stretti e in sicurezza la vestizione in camere isolate degli operatori bardati per il lavoro a diretto contatto con i malati di Covid-19.

L’utilizzo del 5G nei porti in ambito logistico per la movimentazione dei container da parte di gruisti a distanza ha consentito di tagliare i costi del 50%. In Cina, uno dei paesi più avanzati nello sviluppo delle nuove reti, esistono già 5mila progetti industriali che a diverso titolo coinvolgono l’utilizzo del 5G.

Appello agli operatori: identificar le concrete opportunità di business

Per sfruttare al massimo le potenzialità del 5G, Hu ha esortato gli operatori ad identificare le nuove concrete opportunità di business.

Per quanto la maggior parte delle industrie abbia espresso interesse per il 5G, ciò non significa automaticamente che ne abbiano davvero bisogno.

Esistono alcuni criteri base per indentificare le potenziali applicazioni e trovare quelle dove è più conveniente e utile investire. Fra questi, Hu ha consigliato di esplorare quattro fattori generali: la rilevanza tecnica; il potenziale di business; la maturità della catena del valore; la standardizzazione. Ha inoltre detto che le applicazioni che ottengono più vantaggio con il 5G sono il controllo remoto; la visione artificiale; il real time positioning; e il video backhaul.

I numeri del 5G

Il 5G sta accelerando dappertutto, dice Hu, sono più di 100 le reti commerciali attive. In Cina co sono 600mila stazioni base in più di 300 città, a fronte di più di 160 milioni di connessioni consumer e IoT in meno di due anni.

Il prezzo degli smartphone 5G sta rapidamente calando, ma non quello dei moduli che sono ancora intorno ai 100 dollari, visti a 80 dollari entro fine 2021 e 40 dollari entro fine 2022. Un trend che va accelerato, chiude Hu, per favorire una diffusione di massa del 5G.

Ryan Ding: ‘I clienti hanno una varietà di esigenze diverse’

Sulla stessa linea Ryan Ding, Executive Director and President of the Carrier Business Group di Huawei, che nel suo intervento ha esortato i carrier a seguire da vicino le esigenze del mercato industriale: “I clienti del settore hanno una varietà di esigenze, quindi è fondamentale che gli operatori massimizzino il valore della rete con nuove capacità – ha detto Ding – Per soddisfare queste diverse esigenze, il settore delle telecomunicazioni deve fornire funzionalità di rete fondamentali, servizi di rete altamente affidabili e soluzioni di rete flessibili necessarie per le applicazioni 5G industriali. Il settore delle telecomunicazioni dovrà anche apportare miglioramenti end-to-end, che vanno dalla pianificazione della rete, costruzione, manutenzione e ottimizzazione alle operazioni. Ciò contribuirà a ridurre i costi di distribuzione delle applicazioni industriali”.

Ding ha sottolineato infine che lo sviluppo di applicazioni 5G industriali è uno sforzo a livello di settore, piuttosto che solo responsabilità dei carrier. Accelerare questo sviluppo è possibile solo quando le telecomunicazioni si integrano con altri settori. Nella versione 16 recentemente congelata, 3GPP ha aggiunto uno standard migliorato per i servizi di trasmissione e le funzioni 5G come la posizione e la latenza dell’interfaccia aerea ultra bassa. Le prossime versioni, inclusa la versione 17, soddisferanno ulteriori esigenze del settore.