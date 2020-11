5G, KCCS Mobile Engineering sigla accordo con JMA Wireless per nuove soluzioni innovative in Giappone

La tecnologia XRAN 5G di JMA Wireless scelta per sperimentare nuove soluzioni nel “5G lab” della società giapponese del Gruppo Kyocera. Remo Ricci (JMA Wireless): ‘Siamo lieti ed entusiasti di poter lavorare con il nostro partner KCME per implementare una soluzione di rete mobile 5G in Giappone’.

KCCS Mobile Engineering (KCME), società del Gruppo Kyocera con sede a Tokyo, ha siglato un accordo con JMA Wireless, società con sede a Liverpool (NY), U.S.A., per la fornitura di soluzioni 5G in Giappone.

“Le soluzioni radio XRAN 4G e 5G di JMA sono progettate per l’utilizzo in qualsiasi scenario di implementazione. Mostrano una robustezza e resilienza senza precedenti, che pone JMA come azienda leader nello sviluppo di tecnologia di accesso radio nativa per il cloud”, ha affermato Remo Ricci, Amministratore Delegato di JMA in Italia e Responsabile International Sales per il gruppo JMA.

“Siamo lieti ed entusiasti di poter lavorare con il nostro partner KCME per implementare una soluzione di rete mobile 5G in Giappone. Il nostro obiettivo è mostrare ancora una volta come il 5G possa trasformare la nostra attività attraverso casi d’uso reali e offrire enormi vantaggi, attraverso la tecnologia software XRAN, ai clienti e agli operatori di rete, in termini di risparmio operativo, e ai loro clienti perché godano di esperienze eccezionali”.

Forte di una esperienza pluriennale nella realizzazione di nuove reti e nell’integrazione di sistemi, KCME userà la tecnologia di virtualizzazione di JMA per contribuire alla verifica delle effettive potenzialità del 5G in Giappone, e al reperimento di nuove soluzioni per sfruttare l’intero potenziale del nuovo paradigma di rete in diversi ambiti industriali.

JMA dispone di tecnologie altamente avanzate per le stazioni base 5G a onde millimetriche e fornisce soluzioni di virtualizzazione di reti wireless implementate in server commerciali “off-the-shelf”.

Dal canto suo, KCME fornisce soluzioni per la realizzazione di reti di telecomunicazioni che spaziano dall’installazione di stazioni radio base, all’IoT, NFV, Big Data fino alla realizzazione di reti e applicazioni.

KCME sta costruendo un “5G Lab” per la sperimentazione di casi d’uso e dimostrazioni in un ambiente end-to-end 5G che sarà inaugurato operativamente a gennaio 2021.

KCCS Mobile Engineering Co., Ltd(KCME)

KCCS Mobile Engineering, una società gruppo Kyocera, ha iniziato la sua attività nel 2011 con l’obiettivo di diventare una “società globale che contribuisce allo sviluppo della comunità e che consente alle persone di continuare a vivere senza disparità, centrata su soluzioni di ottimizzazione che integrano mobile e ICT”. La società sviluppa una vasta gamma di attività, non solo nei settori di Internet mobile, AI, IoT, Big Data e cloud virtuale, che sono alla base della rivoluzione digitale, ma anche del 5G, SDN, NFV, GPON e ingegneria correlata. La società promuove anche il business negli SDGs.

JMA Teko, l’azienda italiana del gruppo JMA Wireless

JMA Teko è l’azienda italiana del gruppo JMA Wireless, società statunitense con Headquarters a Liverpool (NY), specializzata in progettazione e produzione di tecnologie wireless con più di 20 sedi a livello globale. Tra queste spicca il centro di R&D e di produzione di Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna (vedi il video reportage), che costituisce il Bologna Technology Center del gruppo JMA Wireless, mentre una nuova sede a Milano è stata da poco aperta, sempre con compiti di R&D. JMA realizza sistemi di comunicazione di nuova generazione e fornisce le più potenti tecnologie per reti 4G e 5G a livello globale. Le soluzioni XRAN™ di JMA sono all’avanguardia e rappresentano l’unica piattaforma RAN software-defined al 100% presente nella industry, in combinazione con TEKO™ DAS, e altre tecnologie di distribuzione RF. La piattaforma millimetrica IOTA di JMA fornisce le migliori soluzioni radio per sistemi indoor 5G.

JMA Teko ha investito 22,4 milioni di euro per la sede e impianto produttivo di Castel San Pietro Terme (BO), con un contributo regionale di quasi 2,3 milioni. Al momento la società impiega oltre 220 persone, di cui circa la metà laureate, ed entro il 2021 ha piani di assunzioni per portare l’organico a circa 300 persone, con assunzioni di neo laureati in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Elettronica e Informatica.