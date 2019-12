5G Italy – The Global Meeting in Rome. La seconda edizione

5G Italy – The Global Meeting in Rome è l’evento del confronto tra istituzioni e comunità scientifica, industriale, economica e delle pubbliche amministrazioni in Italia, per comprendere le sfide e le opportunità della futura rete 5G e dell’Internet ultraveloce e ultrasicura.

La seconda edizione della Conferenza, andata in scena il 3-4-5 dicembre 2019, ha visto 3 giorni di dibattito, 15 panel, oltre 100 speaker dall’Italia e dall’estero, discutere delle sfide tecnologiche e delle esperienze più significative del nuovo standard delle comunicazioni mobili.

La Conferenza, promossa dal CNIT (il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni che raggruppa 37 università), ha consentito inoltre di toccare con mano il 5G con le demo TIM.

Allestite in uno spazio dedicato, le demo hanno mostrato ai partecipanti della Conferenza alcuni servizi già disponibili in ambito Smart City (per la gestione intelligente di traffico, parcheggi, illuminazione e raccolta dei rifiuti), Smart Campus (con l’IoT applicato al mondo industriale per la gestione di processi produttivi e logistici), Realtà Virtuale (Piazza Navona o le chiese rupestri di Matera che sono visitabili in modalità immersiva, con speciali visori e la possibilità di dialogare nello stesso ambiente con una vera guida turistica collegata a chilometri di distanza) e Realtà Aumentata (connessioni da remoto con lo scambio di informazioni sotto forma di ologrammi visibili fisicamente nello spazio con un dispositivo).

5G Italy è promosso dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni,) e organizzato da Supercom (www.supercom.it).

Video Teaser della seconda edizione

Il racconto della prima giornata

Il racconto della seconda giornata

Photogallery