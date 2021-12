5G e innovazione per le imprese

“Il 5G non sta portando semplicemente la possibilità di scaricare un film in 3 minuti invece che 5 sui nostri device, ma è molto altro”, ha spiegato il vice ministro della Mobilità e delle Infrastrutture sostenibili, Alessandro Morelli, intervenendo al 5G Italy 2021 di Roma, la conferenza organizzata dal CNIT sul nuovo standard di rete.

“Appuntamenti come questo sono fondamentali, soprattutto per legislatori ed aziende, per condividere quelli che sono i percorsi individuati, anche in una chiave pionieristica, perché io sono certo che molti di noi non sanno neanche fino a dove ci porterà la ricerca”, ha precisato il vice ministro.

“Il vero protagonista del momento è il 5G, assieme al cloud computing, all’intelligenza artificiale, al cloud – ha dichiarato Morelli – insomma alle grandi opportunità che queste nuove tecnologie ci offrono. Gli investimenti che riguardano questo settore sono ingenti, anche grazie al PNRR, ma soprattutto al lavoro del ministero guidato oggi da Giancarlo Giorgetti, che è dedicato allo sviluppo di queste tecnologie nell’ambito soprattutto industriale”.

“Qui abbiamo i rappresentanti di importantissime aziende di Stato e non solo, che hanno coscienza dell’importanza dell’innovazione, perché sono in grado, attraverso le loro strutture, di essere sicuramente aggiornate rispetto alle grandi novità che arrivano sul mercato, grazie alla ricerca”, ha sostenuto Morelli.

Il ruolo delle associazioni di settore

“Noi dobbiamo pensare anche che l’economia non è fatta solo di multinazionali o grandi aziende, perchè il DNA della nostra bella Italia, con i suoi 8000 campanili, è costituito molto spesso di aree artigianali, di piccole e medie realtà industriali. Nel piccolo Comune – ha sottolineato il vice ministro – dobbiamo pensare che il signor Mario Rossi, quando torna a casa, non è che se sia interessato al mosaico di nuove tecnologie, che oggi il mercato può mettere a disposizione, non per forza ha a disposizione il tempo da dedicare a questo tipo di conoscenza. Ecco allora che le associazioni di settore, ad esempio, possono dare una mano in questo senso, contribuendo alla diffusione del 5G, della transizione digitale e dell’abilitazione di tante altre tecnologie avanzate tra le piccole e medie imprese o industrie territoriali”.

“Una maggiore attenzione all’infrastruttura e alle tecnologie software, inoltre, potrebbero far giocare al nostro Paese un ruolo chiave a livello internazionale, che ci potrebbe consentire di essere comunque protagonisti nel mondo della digitalizzazione”, ha concluso Morelli.

5G Italy, come seguire online la 4^ edizione

