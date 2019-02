Il ministro Luigi Di Maio alla Conferenza ‘5G Italy – The Global Meeting in Rome’: promosso dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni) per raccogliere le sfide del futuro e cogliere le opportunità della rete e dell’Internet ultraveloce e ultrasicura. 3 giorni, 100 speaker dall’Italia e dall’estero, 26 panel, 4 CNIT talk e 3 focus sulle sperimentazioni 5G promosse dal Mise e dai Comuni.

Luigi Di Maio, Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha confermato la presenza al ‘5G Italy – The Global Meeting in Rome’, promosso dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni) per raccogliere le sfide del futuro e cogliere le opportunità della rete e dell’Internet ultraveloce e ultrasicura.

3 giorni (il 4-5-6 dicembre 2018) di confronto e dibattito al CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) con 100 speaker, dall’Italia e dall’estero, 26 panel, 4 CNIT talk e 3 focus sulle sperimentazioni 5G promosse dal Mise (Milano, Prato-L’Aquila, Bari-Matera) e dai Comuni (Roma, Torino, Genova-Livorno). L’intervento del ministro Di Maio è previsto nella mattinata del 5 dicembre 2018.

Tra gli altri ospiti e relatori della Conferenza vi sono: Lorenzo Fioramonti (Vice-Ministro Miur), Alessandro Morelli (Presidente Commissione Trasporti e Tlc Camera dei Deputati), Mirella Liuzzi (Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati), Antonello Giacomelli (Commissione Trasporti e Tlc Camera dei Deputati), Federica Zanella (Commissione Trasporti e Tlc Camera dei Deputati), Roberto Viola (Direttore Generale DG Connect Commissione Europea), Andrea Quacivi (AD Sogei), Teresa Alvaro (DG AgID), Luca Attias (Commissario Straordinario per il Digitale), Antonio Nicita (Commissario AGCOM), Franco Bassanini (Presidente Open Fiber), Maurizio Dècina (Presidente Infratel Italia), Giancarlo Capitani (Presidente NetConsulting cube), Antonio Sassano (Presidente Fondazione Ugo Bordoni), Marco Bentivogli (Segretario Generale Federazione Italiana Metalmeccanici – Fim Cisl), Giuseppe Busia (Segretario Generale Garante per la Protezione dei Dati Personali), Paolo Prinetto (Presidente CINI), Roberto Baldoni (Vicedirettore DIS), Paolo Piccini AD Liguria Digitale, Elio Catania (Presidente Confindustria Digitale), Alessandro La Volpe (Vice President IBM Cloud), Anders Lindblad (Managing Director, Comms & Media Industry Europe Accenture), Lorenzo Mariani (Direttore commerciale Leonardo), Massimo Mazzocchini (AD Nokia), Federico Rigoni (AD Ericsson), Enrico Pisino (Presidente Cluster Tecnologico Nazionale “Trasporti Italia 2020” e Direttore Ricerca & Innovazione FCA Group), Pietro Pacini (Direttore Generale CSI Piemonte), Enrico Salvatori (Presidente Qualcomm Europe), Paolo Pandozy (AD Engineering), Luigi De Vecchis (Presidente Huawei Italia), Sabrina Baggioni (5G Program Director Vodafone), Stefano Takacs (Direttore del Network Engineering Wind Tre), Erzsébet Fitori (Segretario Europeo FTTH Council), Peter Stuckmann (Head Of Unit – Future Connectivity Systems European Commission).

5G Italy è promosso dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni) e organizzato da Supercom in collaborazione con Key4biz.