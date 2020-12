5G Italy, Boccia: “Sul 5G bisogna avere più coraggio”

Il ministro per gli Affari regionali e Autonomie Francesco Boccia ha chiarito che su questa tecnologia bisogna muoversi con più determinazione che in passato.

Intervenendo all’evento online 5G Italy 2020 e il Recovery Fund, al tavolo dal titolo “Le scelte sulla rete e le infrastrutture tecnologiche per il Paese”, il ministro per gli Affari regionali e Autonomie, Francesco Boccia, ha chiarito che su questa nuova tecnologia “bisogna avere più coraggio di quello che abbiamo avuto in passato”.

“Sono ore decisive per il Dpcm che dal punto di vista temporale sarà il più lungo, perché partirà il 4 dicembre ma sicuramente andrà oltre l’epifania”, ha poi annunciato il ministro.

“Il vaccino non sarà obbligatorio, ma certo consigliato. Certe categorie dovranno essere messe in sicurezza, come anziani, forze dell’ordine, ospiti delle Rsa, sanitari. Gli studenti? È una riflessione che si sta facendo in Parlamento“, ha risposto Boccia ad una domanda del direttore di Milano Finanza, Roberto Sommella.

“La distribuzione del vaccino sarà capillare, affidata al commissario Arcuri, grazie all’intervento delle forze armate“, ha aggiunto il ministro.

“Dicembre dev’essere il mese che ci fa mettere in sicurezza il Paese, senza fare un lockdown nazionale. Da qui a 15 giorni, tutta Italia o gran parte d’Italia sarà gialla – ha specificato Boccia – con restrizioni puntuali per il periodo delle feste, necessarie a non allentare i nostri comportamenti“.