Si terrà il 30 novembre e il 1° dicembre a Roma la quinta edizione del 5G Italy, la conferenza internazionale del CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni) sul futuro della industry. Le proposte dei Ceo delle Telco al Governo per il rilancio degli operatori.

Il futuro della industry delle telecomunicazioni, alla luce di una profonda crisi di ricavi che ha gettato gli operatori in una condizione di grossa difficoltà. E’ questo il difficile contesto del mercato Tlc, alle prese con la l’inflazione galoppante, la carenza di materie prime e il caro energia che pesano sui conti delle telco. Ma la industry è viva, così come la volontà di portare innovazione al sistema paese con la diffusione sempre più capillare della banda ultralarga, fibra e 5G. Questo il quadro in cui si innesta il 5G Italy, la conferenza internazionale di riferimento del mercato, organizzato dal CNIT (il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni) www.cnit.it giunta alla sua quinta edizione.

Le proposte dei Ceo

Al 5G ITALY 2022 le proposte dei CEO degli operatori di telecomunicazioni al Governo per rilanciare il settore in crisi.Si rinnova così l’appuntamento annuale con 5G ITALY, che si è confermata nel corso degli anni la manifestazione italiana più rilevante dedicata al 5G e alle sue molteplici aree di applicazione. La Conferenza è promossa e organizzata dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni).

“5G ITALY – Verso le TLC del Futuro” è il titolo della 5^ edizione di 5G ITALY – The Global Meeting in Rome, che si terrà per due giorni, dal 30 novembre al 1 dicembre 2022,con la modalità ibrida: onsite, presso la prestigiosa Galleria del Cardinale Colonna – con posti già riservati, e online, registrandosi su www.5GItaly.eu

Oltre 70 speaker nazionali e internazionali, per il Governo italiano interverranno:

Alessio Butti , Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Augusta Montaruli , Sottosegretario, Ministero dell’Università e della Ricerca

, Sottosegretario, Ministero dell’Università e della Ricerca è atteso: Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Dai CEO delle Telco arriveranno le proposte al Governo per rilanciare gli operatori di telecomunicazioni

Le sfide per la industry e il PNRR

Anche l’edizione 2022 di 5G ITALY rappresenterà un’occasione di confronto e di approfondimento sulle attuali sfide tecnologiche e affronterà anche le questioni aperte nella industry delle Telecomunicazioni, oltre a dare ampio spazio alle attività di ricerca, sviluppo e realizzazione in corso in Italia e nel mondo, e ai progetti legati al nostro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha previsto l’allocazione di importanti investimenti per la digitalizzazione del Paese.

In questo processo di transizione, il 5G costituirà uno dei tessuti connettivi delle comunicazioni elettroniche e sarà indispensabile per sostenere l’economia e incentivare la crescita del Paese.

Nel dettaglio il panel del 30 novembre ore 12:00 “Reti, Investimenti e il Futuro degli Operatori”

Interviste a:

Aldo Bisio , AD, Vodafone Italia

, AD, Gianluca Corti , CO-AD, WINDTRE

, CO-AD, Pietro Labriola , AD, TIM

, AD, Benedetto Levi, AD, Iliad Italia

Tutti gli oltre 70 speaker della 5^ edizione di 5G ITALY

Università

Mohamed Slim Alouini , Professor, King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)

, Professor, King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) Luigi Atzori , Professore, Università degli Studi di Cagliari

, Professore, Università degli Studi di Cagliari Giuseppe Bianchi , Professore, Università di Roma Tor Vergata

, Professore, Università di Roma Tor Vergata Nicola Blefari Melazzi , Direttore, CNIT

, Direttore, CNIT Antonio Capone , CNIT, Politecnico di Milano

, CNIT, Politecnico di Milano Luca Chiaraviglio , Professore, Università di Roma Tor Vergata

, Professore, Università di Roma Tor Vergata Ernesto Damiani , Presidente, CINI

, Presidente, CINI Maurizio Dècina , Professore Emerito, Politecnico di Milano

, Professore Emerito, Politecnico di Milano Annamaria Mandalari , Professoressa, University College London (UCL)

, Professoressa, University College London (UCL) Marco Donald Migliore , Professore, Università di Cassino e del Lazio Meridionale

, Professore, Università di Cassino e del Lazio Meridionale Enrico Natalizio , VP of the Autonomous Robotics Research Center, Technology Innovation Institute

, VP of the Autonomous Robotics Research Center, Technology Innovation Institute Daniele Riccio , CNIT, Università di Napoli Federico II

, CNIT, Università di Napoli Federico II Guido Saracco , Rettore, Politecnico di Torino

, Rettore, Politecnico di Torino Antonio Sassano , Professore, Università di Roma La Sapienza

, Professore, Università di Roma La Sapienza Gianni Vernazza, Presidente, CNIT

Enti&Istituzioni

Paolo Aielli , Direttore Generale, Roma Capitale

, Direttore Generale, Roma Capitale Bernardo Argiolas , Direttore, Ufficio Golden Power, Presidenza del Consiglio

, Direttore, Ufficio Golden Power, Presidenza del Consiglio Deborah Bergamini , IX Commissione (Poste, Trasporti e Telecomunicazioni (Poste, Trasporti e Telecomunicazioni), Camera dei Deputati*

, IX Commissione (Poste, Trasporti e Telecomunicazioni (Poste, Trasporti e Telecomunicazioni), Camera dei Deputati* Amm. Andrea Billet , Direttore del Servizio Certificazione, ACN

, Direttore del Servizio Certificazione, ACN Alessio Butti , Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gabriella Casertano , dirigente dell’Ufficio I – Servizio Telecomunicazioni di Emergenza, Dipartimento Protezione Civile

, dirigente dell’Ufficio I – Servizio Telecomunicazioni di Emergenza, Dipartimento Protezione Civile Lorenzo Cesa , IX Commissione (Poste, Trasporti e Telecomunicazioni (Poste, Trasporti e Telecomunicazioni), Camera dei Deputati*

, IX Commissione (Poste, Trasporti e Telecomunicazioni (Poste, Trasporti e Telecomunicazioni), Camera dei Deputati* Anna Colaps , Member of Cabinet, European Data Protection Supervisor

, Member of Cabinet, European Data Protection Supervisor Michele Fina , 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), Senato

, 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), Senato Raffaele Fitto , Ministro per gli Affari europei per le politiche di coesione e per il PNRR*

, Ministro per gli Affari europei per le politiche di coesione e per il PNRR* Daniele Franci , Collaboratore Tecnico Professionale, ARPA Lazio e Settimio Pavoncello, Telecommunication Engineer, ARPA Lazio

, Collaboratore Tecnico Professionale, ARPA Lazio e Settimio Pavoncello, Telecommunication Engineer, ARPA Lazio Mario Frullone , Direttore Scientifico, Fondazione Ugo Bordoni

, Direttore Scientifico, Fondazione Ugo Bordoni Domenico Furgiuele , Segretario, IX Commissione (Poste, Trasporti e Telecomunicazioni (Poste, Trasporti e Telecomunicazioni), Camera dei Deputati

, Segretario, IX Commissione (Poste, Trasporti e Telecomunicazioni (Poste, Trasporti e Telecomunicazioni), Camera dei Deputati Agostino Ghiglia , Componente, Garante per la protezione dei dati personali

, Componente, Garante per la protezione dei dati personali Giacomo Lasorella , Presidente, AGCOM

, Presidente, AGCOM Philippe J. Lefebvre , Head of Sector, 5G Deployment Strategy, European Commission

, Head of Sector, 5G Deployment Strategy, European Commission Federico Mollicone , Presidente, VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), Camera dei Deputati

, Presidente, VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), Camera dei Deputati Augusta Montaruli , Sottosegretario, Ministero dell’Università e della Ricerca

, Sottosegretario, Ministero dell’Università e della Ricerca Mario Nobile , Direttore generale, Digitalizzazione, Sistemi Informativi e Statistici, MIMS

, Direttore generale, Digitalizzazione, Sistemi Informativi e Statistici, MIMS Giulia Pastorella , IX Commissione (Poste, Trasporti e Telecomunicazioni (Poste, Trasporti e Telecomunicazioni), Camera dei Deputati

, IX Commissione (Poste, Trasporti e Telecomunicazioni (Poste, Trasporti e Telecomunicazioni), Camera dei Deputati Elisa Patrizi , Direttore, Divisione Italia Domani PNRR, Infratel Italia

, Direttore, Divisione Italia Domani PNRR, Infratel Italia Guido Stazi , Segretario Generale, AGCM

, Segretario Generale, AGCM Carmela Tripaldi , Responsabile Ricerca e Sviluppo nuove tecnologie e Aerospazio, ENAC

, Responsabile Ricerca e Sviluppo nuove tecnologie e Aerospazio, ENAC Alberto Tuozzi , Responsabile dell’Unità Telecomunicazioni e Navigazione, Agenzia Spaziale Italiana

, Responsabile dell’Unità Telecomunicazioni e Navigazione, Agenzia Spaziale Italiana Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy*

Industry

Massimo Arciulo , CEO, OPNET

, CEO, OPNET Massimo Basile , Head of Networks and Managed Services, Ericsson Italia e Sud Est Mediterraneo

, Head of Networks and Managed Services, Ericsson Italia e Sud Est Mediterraneo Aldo Bisio , AD, Vodafone Italia

, AD, Vodafone Italia Luca Bongiorni , Direttore Cybersecurity Lab, ZTE

, Direttore Cybersecurity Lab, ZTE Enrico Brinciotti , Business Development Manager, Anritsu

, Business Development Manager, Anritsu Marco Bussone , Presidente, UNCEM

, Presidente, UNCEM Luca Cardone , Head of 5G & Corporate Solutions, WINDTRE

, Head of 5G & Corporate Solutions, WINDTRE Francesca Chiocchetti , Direttore Public Affairs, WINDTRE

, Direttore Public Affairs, WINDTRE Gianluca Corti , CO-AD, WINDTRE

, CO-AD, WINDTRE Luca D’Antonio , Strategy and Innovation Director, JMA

, Strategy and Innovation Director, JMA Silvia De Fina , Head of 5G Engineering and Business Development, Italtel

, Head of 5G Engineering and Business Development, Italtel Marco Ferrauti , Pre-Sales Director, ZTE Italia

, Pre-Sales Director, ZTE Italia Giampaolo Fiorentino , Head of Smart Things, Telco & Circular Economy lab, Engineering

, Head of Smart Things, Telco & Circular Economy lab, Engineering Diego Galli , Direttore generale, INWIT

, Direttore generale, INWIT Giulia Gioffreda , Government Affairs and Public Policy Manager, Google Italy

, Government Affairs and Public Policy Manager, Google Italy Ugo Govigli , Investment Director Intelligent Transport Systems, Atlantia

, Investment Director Intelligent Transport Systems, Atlantia Gianluigi Greco , Presidente, Associazione italiana per l’Intelligenza Artificiale

, Presidente, Associazione italiana per l’Intelligenza Artificiale Lorenzo Greco , Vicepresidente, Anitec-Assinform

, Vicepresidente, Anitec-Assinform Luc Hindryckx , Director General, ECTA

, Director General, ECTA Hu Kun , CEO, ZTE Italia

, CEO, ZTE Italia Pietro Labriola , AD, TIM

, AD, TIM Benedetto Levi , AD, Iliad Italia

, AD, Iliad Italia Jacek Lonc , VP, Head of Telco Sales and Business Strategy, Comarch

, VP, Head of Telco Sales and Business Strategy, Comarch Alberto Loredo , Business Development Manager, 5G and Lifecycle Service Assurance, Spirent

, Business Development Manager, 5G and Lifecycle Service Assurance, Spirent Nello Luzi , Telco & Media Delivery Director, Engineering

, Telco & Media Delivery Director, Engineering Stefano Mele , Partner – Head of the Cybersecurity Department and Co-Head of the Privacy Department, Gianni & Origoni

, Partner – Head of the Cybersecurity Department and Co-Head of the Privacy Department, Gianni & Origoni Andrea Missori , Presidente e Amministratore delegato, Ericsson Italia

, Presidente e Amministratore delegato, Ericsson Italia Angela Molinari , Senior Account Technical Leader, IBM Italia

, Senior Account Technical Leader, IBM Italia Alessio Murroni , Vicepresidente, CFWA

, Vicepresidente, CFWA Aurelio Nocerino , Cloud First Network Global Go-To-Market and Capability Lead for Comms, Accenture

, Cloud First Network Global Go-To-Market and Capability Lead for Comms, Accenture Carmela Occhipinti , CEO, CyberEthics Lab

, CEO, CyberEthics Lab Luca Piccinelli , Chief Cyber Security and Privacy Officer, Huawei Italia

, Chief Cyber Security and Privacy Officer, Huawei Italia Guido Porro , Executive Vice President Enterprise, Engineering

, Executive Vice President Enterprise, Engineering Markus Reinisch , Vice President, Public Policy Europe and Global Economic Policy, Meta

, Vice President, Public Policy Europe and Global Economic Policy, Meta Claudio Romani, CEO, Resi S.p.A.

CEO, Resi S.p.A. Roberto Saracino , Chief Information Officer, IGT PLT e AD, SED Multitel

, Chief Information Officer, IGT PLT e AD, SED Multitel Jarosław Sawicki , Senior Consultant, Comarch

, Senior Consultant, Comarch Roberto Tundo , Chief Technology, Innovation & Digital Officer, Ferrovie dello Stato Italiane

, Chief Technology, Innovation & Digital Officer, Ferrovie dello Stato Italiane Carlo Tursi , AD, UrbanV

, AD, UrbanV Daniele Venuti , Solution Engineering Manager, VIAVI Solutions

, Solution Engineering Manager, VIAVI Solutions Roberto Vicentini , General Manager, EBWorld

, General Manager, EBWorld Colin Wilcock, Chairman of the Board, 6G Smart Networks and Services Industry Association (6G-IA)

*invitato/a e in attesa di conferma