L’intervento integrale di Donato Limone, Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, in occasione di 5G Italy.

L’intervento integrale di Donato Limone, Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, in occasione di 5G Italy- The Global Meeting in Rome, la Conferenza promossa dal CNIT, che si è svolta dal 3 al 5 dicembre al CNR.