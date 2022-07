5G-IoT, mercato dei micro data center: opportunità da 3,5 miliardi nel 2027  

Il mercato globale dell’IoT legato al 5G raggiungerà un giro d’affari globale di 297,8 miliardi di dollari, in aumento del 18,1% all’anno fino al 2027.

Il mercato globale delle macchine smart del 5G e IoT contano 3,1 miliardi di euro entro il 2027.

Il 5G è un must per le reti private wireless a sostegno di applicazioni IoT ultra affidabili.

Edge 5G

I ricavi da applicazioni di edge computing 5G supererà del 54% la spesa in infrastrutture entro il 2027.

Trainati dall’edge computing, i micro da center rappresenteranno un’opportunità globale di 3,5 miliardi di dollari entro il 2027.

Lo sviluppo commerciale ed operativo del 5G porterà vantaggi molto importanti per l’industria ICT, uno dei quali sono le reti massive IoT, che riguardano la capacità di realizzare e gestire sistemi IoT su ampia scala.

Narrow band IoT

Con l’aumentare delle dimensioni di sistemi IoT crescerà di pari passo l’ambito e l’impatto sui sistemi aziendali e sulla vita quotidiana dei consumatori, il 5G ottimizzerà le reti IoT sia in termini di ottimizzazione delle frequenze radio per rispondere alle necessità delle applicazioni narrow band IoT e a quelle che richiedono più ampiezza di banda.

Le soluzioni IoT trarranno grandi vantaggi dall’implementazione del 5G poiché i provider di telefonia mobile implementano funzionalità di rete IoT WAN a bassa potenza (LPWAN). Le implementazioni iniziali delle LPWAN IoT sono state soluzioni non cellulari basate su tecnologie proprietarie. Tuttavia, l’autore vede che standard emergenti come Narrowband IoT (NB-IoT) assumono un ruolo dominante per alcune applicazioni IoT. Vediamo molti verticali del settore disposti a pagare un sovrapprezzo rispetto a LPWAN non cellulare, maggiore flessibilità e capacità migliorate associate all’IoT sulle reti 5G. L’uso del 5G per le reti Industrial IoT (IIoT), in particolare, sarà di grande importanza per l’IIoT aziendale in alcuni settori verticali come l’agricoltura, la logistica e la produzione.