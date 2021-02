Il ministero dello Sviluppo economico ha riaperto il bando rivolto alle imprese che vogliono manifestare il proprio interesse in un secondo Importante progetto di interesse comune europeo (Ipcei) nella catena del valore della microelettronica.

Un’Ipcei per la microelettronica

Un settore strategico, in cui l’Ipcei potrebbe favorire nuovi progetti d’investimento ad alto contenuto innovativo nel nostro Paese, per lo sviluppo di un’industria tecnologicamente avanzata attiva in determinati ambiti applicativi (vertical markets), particolarmente rilevanti in questo contesto di emergenza sanitaria e di crisi economica, non solo per l’Italia, per l’Europa intera.

Tra i verticali più importanti troviamo le reti di nuova generazione 5G, l’internet delle cose (IoT), la smart mobility (tra cui la mobilità elettrica, la guida autonoma, la sicurezza stradale), l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale, l’industria 4.0 (con la robotica)e l’aerospazio.

Di seguito gli ambiti applicativi (verticals) individuati dalla Commissione europea:

Data/Communication (5G and beyond, IoT, connectivity, etc.)

Smart mobility (hybrid and electrical vehicles, autonomous vehicles, safety, etc.)

Energy efficiency and environment sustainability (smart grid, energy communities, renewables, fast battery charging, second life and recycling, etc.)

Industrial Automation (Industrial IoT, industry 4.0, robotics, etc.)

Aerospace/Defence (rad–hard, telecommunications, MEMS and sensors, robotics, etc.)

Others.

Come partecipare

Per manifestare il proprio interesse, le imprese dovranno inviare domanda entro il 5 marzo prossimo compilando i documenti online alla pagina “Scheda Progetto IPCEI ME2“.

Il proprio interesse va manifestato via posta all’indirizzo dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it.

I progetti proposti dalle aziende saranno eventualmente finanziati solo nel momento in cui saranno selezionati per entrare a far parte di un Ipcei. In tal caso, potranno anche ottenere una copertura del 100% dei costi ammissibili.

Il mercato mondiale ed europeo della microelettronica

Il mercato mondiale della microelettronica ha raggiunto nel 2019 il valore complessivo di 412 miliardi di dollari. Il segmento europeo è stato stimato attorno ai 40 miliardi di dollari.

In particolare, secondo la ZVEI, l’Associazione tedesca delle aziende e delle industrie dell’elettronica e dell’elettrotecnica, l’attenzione delle imprese europee è sempre rivolta all’industria automotive e a quella dell’elettronica, con una posizione di leadership globale nell’utilizzo di semiconduttori in questi due comparti così vitali per la crescita economica del vecchio continente.

Principali motori di questo sviluppo sono l’Industria 4.0 e l’Internet of Things e nonostante l’emergenza sanitaria dettata dalla pandemia di Covid-19 e il suo impatto sui consumi, gli approvvigionamenti e la produzione stessa, l’industria della microelettronica nel suo complesso è apparsa in grado di reggere l’onda d’urto della crisi innescata dal virus.