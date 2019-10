5G, in primavera l’asta nel Regno Unito senza obblighi di copertura

L’Ofcom, il regolatore del Regno Unito, ha fissato le regole per la prossima asta 5G in banda 700 Mhz e 3.6-3.8 Ghz che si terrà la prossima primavera.

L’Ofcom, il regolatore del Regno Unito, ha fissato le regole per la prossima asta 5G che si terrà la prossima primavera. Non sono previsti obblighi di copertura per gli operatori, visto che la scorsa settimana è stato lanciato un programma di copertura 4G per le zone rurali del paese che impegna gli operatori a raggiungere il 92% della popolazione in Lte entro il 2025.

Gli operatori hanno tempo fino al 9 dicembre prossimo per esprimere commenti sulla proposta dell’Ofcom.

A gara andranno 80 Mhz in bada 700 e 120 Mhz in banda 3.6-3.8 Ghz. La banda 700 fornisce una buona copertura mobile sia indoor sia su ampie superfici anche in campagna, mentre la banda 3.6-3.8 Ghz è stata individuata come banda pioniera per il 5G dalla Ue ed è in grado di trasportare grandi quantitativi di dati in aree densamente abitate.

L’asta sarà organizzata in due fasi separate. L’autorità ha precisato che per quanto riguarda la banda 3.6-3.8 Ghz gli operatori potranno negoziare direttamente fra loro durante la fase di assegnazione.

In generale, c’è un tetto del 37% massimo per singolo operatore.

La base d’asta proposta da Ofcom per un lotto 2×5 Mhz in banda 700 è pari a 240 milioni di sterline. La base d’asta per 5 Mhz in banda 3.6-3.8 Ghz è pari a 25 milioni.