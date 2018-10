5G in Germania, accordo di network sharing fra Deutsche Telekom e Telefonica in vista dell’asta

Deutsche Telekom apre la sua rete in fibra ottica per la connessione di 5mila stazioni base di Telefonica che convertirà in 5G le sue infrastrutture 3G e 4G.

Deutsche Telekom (DT) e Telefonica Deutschland hanno siglato un accordo di network sharing per collaborare in maniera più stretta in vista dell’asta 5G in Germania, che si terrà in primavera.

In concreto, Deutsche Telekom consentirà la connessione di 5mila stazioni base di Telefonica alla sua rete in fibra ottica, un’operazione finalizzata a creare risparmi e sinergie per entrambi gli operatori.

“Si tratta di un importante accordo per assicurare la sostenibilità futura delle infrastrutture di comunicazione mobile in Germania”, ha detto Dirk Wössner, managing director di Deutsche Telekom.

“E’ una collaborazione win win, perché entrambi i contraenti DT e Telefonica Deutschland ottengono delle sinergie. Le risorse che risparmieremo saranno dedicate direttamente agli aggiornamenti della nostra rete e allo sviluppo del 5G – aggiunge Dirk Wössner – Deutsche Telekom sta realizzando e gestisce la maggior rete in fibra ottica in Germania ad oggi esistente. Siamo soddisfatti di poter utilizzare la nostra infrastruttura insieme con Telefonica, perché ne trarrà vantaggio il paese e milioni di persone”.

L’accordo nelle intenzioni dei due operatori rappresenta una solida base per l’upgrade al 5G delle rispettive stazioni base 3G e 4G nei prossimi anni.

“La partnership fra Telefónica Deutschland e Deutsche Telekom rappresenta un importante pietra miliare per lo sviluppo dei network in Germania. Utilizzando l’infrastruttura esistente, possiamo accelerare l’espansione della nostra rete mobile e conformare gran parte delle nostre stazioni base al futuro standard 5G, con benefici diretti per i nostri clienti in termini di reti più potenti e miglior user experience”, ha detto Markus Haas, Ceo di Telefónica Deutschland.

Deutsche Telekom ha realizzato 40mila chilometri di fibra nel 2017, ha in programma la realizzazione di nuove reti in fibra ottica per 60mila chilometri tramite microtrincee nel 2018, e ha messo in cantiere il primo progetto pilota per realizzare gli scavi con l’Intelligenza Artificiale. Ad oggi dispone di una rete in fibra di 455mila chilometri. L’obiettivo è arrivare a 500mila chilometri di fibra posata in Germania entro l’anno.

L’asta 5G in Germania si terrà nel 2019 e non sarà facile per i nuovi entranti farsi largo fra le maglie di grandi tre player nazionali Deutsche Telekom, Vodafone e Telefonica Deutschland che dal canto loro hanno contestato apertamente l’intenzione dell’antitrust di Berlino di abbassare le barriere all’ingresso per i nuovi entranti. Secondo alcuni analisti, però, l’arroccamento e la concentrazione dei tre operatori storici nuoce allo sviluppo delle nuove reti nella prima economia europea e rischia di lasciare indietro la Germania nella corsa ai nuovi servizi 5G che apriranno la strada alla nuova era dell’industria 4.0 e delle auto senza conducente.