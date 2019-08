5G, in Finlandia si può pagare il gelato grazie al riconoscimento facciale

La Telco finlandese Telia e la banca locale OP Financial hanno messo in mostra il potenziale del 5G installando la tecnologia in un camion di gelati nel quartiere Vallila di Helsinki.

I clienti che acquistano il gelato dal furgone hanno l’opportunità di effettuare pagamenti con il proprio viso utilizzando la tecnologia del riconoscimento facciale della società locale Pivo.

La tecnologia confronta il volto del cliente con un modello biometrico caricato tramite una fotocamera; il cliente accetta il pagamento utilizzando i dettagli della carta di credito pre-salvata e la transazione è completata.

“Il pagamento facciale è un buon esempio di servizio che beneficia dell’aumento della capacità e della minore latenza del 5G. La tecnologia di quinta generazione porterà anche la sicurezza delle connessioni mobili al livello successivo, il che è interessante ad esempio per i pagamenti e altri servizi finanziari “, ha commentato Janne Koistinen, responsabile del programma 5G di Telia Finland.

“Oltre alla sicurezza, un’esperienza utente fluida è importante per i clienti. Il 5G rende il servizio più veloce ed è quindi il partner perfetto per Pivo Face Payment, ha aggiunto Kristian Luoma, capo di OP Lab.

Il test rappresenta un’ulteriore step nello studio di come il 5G potrà abilitare nuove soluzioni e applicazioni innovative nella vita quotidiana di città sempre più smart.