C’è anche JMA, la società americana di soluzioni wireless con sede italiana di R&D e produzione nell’area di Bologna specializzata nello sviluppo di software Open RAN, come partner di Tim nel primo progetto appena realizzato in Italia di fabbrica connessa con una rete privata 5G.

Il progetto è stato realizzato nello stabilimento di Exor International, un’azienda con sede in provincia di Verona che produce piattaforme digitali per il settore industriale, specializzata in soluzioni IoT e edge computing.

Hub tecnologico

Grazie alla nuova rete privata 5G appena realizzata, l’hub tecnologico consentirà il pieno controllo dei dati, con la possibilità di garantire un traffico significativamente più rapido e con la minima latenza.

L’obiettivo è replicare il modello pilota di rete privata di Exor per tutti i clienti business di Tim, a partire dai 140 distretti industriali del paese.

Si tratta, di fatto, di una rete privata dedicata all’impresa, che consente di ottimizzare i processi della smart factory 4.0 e di beneficiare delle migliori soluzioni 5G. Un core network locale che ottimizza tempi di latenza e tempi di risposta. L’azienda può inoltre affiancare alla rete un MEC (Mobile Edge Computing) che estrae dalla core network i dati di cui ha bisogno, come ad esempio i tempi di risposta delle macchine, gli intervalli di manutenzione o altri dati strategici per l’ottimizzazione delle attività produttive.

Il progetto Smart Factory 4.0 in onde millimetriche

Nel quadro del progetto, che si inserisce nelle sperimentazioni Industria 4.0 avviate dal Mise nel 2019, il ruolo di JMA in qualità di partner di Tim si è incentrato sulla realizzazione del sistema di copertura 4G e 5G in onde millimetriche a 27 Ghz dello stabilimento. Di fatto, la tecnologia wireless di JMA consente alle diverse macchine presenti nella fabbrica di “parlare” fra loro tramite le CPE collegate sulla rete privata e a loro volta collegate con le macchine industriali. Soltanto gli apparati dell’azienda (CPE, smartphone, macchine) possono accedere alla rete. La core network dell’azienda si trova quindi “on premise”. Il traffico non va sulla rete di Tim, ma resta confinato all’interno dell’area industriale con indubbi vantaggi in termini di latenza, sicurezza e tutela dei dati aziendali.

Vantaggi del Manufacturing 4.0

Il vantaggio principale delle reti private in ambito industriale è la realizzazione di un network dalle prestazioni ottimali in termini di velocità e bassa latenza garantiti dal 5G, che garantisca inoltre la massima sicurezza dei dati. Soltanto gli apparati aziendali sono connessi in rete e i dati non escono dalla rete privata, me restano sempre all’interno del perimetro aziendale.

E’ la fabbrica intesa come area di produzione che ottiene i vantaggi principali con il 5G: in rete vanno i reparti produttivi, i robot, le macchine industriali e tutta la sensoristica, tutti i device e le tecnologie aziendali.

I dati raccolti potranno poi essere utilizzati per l’ottimizzazione dei processi produttivi.

La core network di Exor International e di qualunque cliente aziendale voglia adottare questo sistema resta sempre all’interno dell’area industriale.

Reti private 5G per le PMI

I vantaggi di una rete privata 5G non sono riservati soltanto ad aziende di grandi dimensioni. Al contrario. Anche le PMI potranno trarre vantaggio di questo tipo di reti private dalle prestazioni superiori.

La smart factory di Exor International comprende anche un laboratorio 5G, aperto alla sperimentazione di altre imprese.

Si tratta soltanto del primo di una serie di nuovi progetti di reti 5G private su cui sta lavorando JMA, molto attiva in questo ambito. Nuove comunicazioni seguiranno a breve.